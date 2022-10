Kreuzweg-Stationen sollen saniert werden

Impfingen. Bei der Mitgliederversammlung des Kirchlichen Baufördervereines St. Nikolaus Impfingen (KBFV) standen auch Wahlen an.

Die Vorsitzende Elisabeth Heid hieß alle Mitglieder, Vertreter der örtlichen Vereine und des Ortschaftsrates zur Mitgliederversammlung im Pfarrheim willkommen.

Elisabeth Heid erinnerte zunächst an die verstorbenen Mitglieder und trug sehr ansprechende Gedanken zum Thema Erntedank vor.

Dann stelltet sie einen sehr ausführlichen Tätigkeitsbericht des Vorstandes des KBFV vor. Besonders erwähnte sie den neuen Kirchturmwein, die Arbeiten an der Friedhofskapelle, die nun endlich begonnen haben, sowie die Entfernung der einsturzgefährdeten Priestergrabmäler auf der Nordseite des Impfinger Friedhofes durch die Familie Werr und Paul Fünkner. Als Herausforderung und Sorgenkind nannte Heid die Sanierung des Stationen-Kreuzwegs an der Hohen Straße. Diese Sanierung sei ein großes Anliegen des KBFV. Man habe dafür Spenden eingesammelt. „Es wird Zeit, dass diese Sanierung in Angriff genommen wird“, hieß es.

Kontakt mit Bauamt

Vorstandsmitglied Bernhard Steigerwald steht in Kontakt mit Benno Roters vom Erzbischöflichen Bauamt. Roters erwartet noch einen Beschluss des Stiftungsrates für die Sanierungsmaßnahme und möchte eine Gutachterin mit Sachkenntnis aus Heilbronn zu Rate ziehen, damit die Sanierung auch fachlich gut über die Bühne geht.

Elisabeth Heid bedankte sich bei allen, die die Stationen des Kreuzweges pflegen, insbesondere auch bei Klaus Kuhngamberger, der einige der Stationen mit Bruchsteinen untermauert hat. Ihr Dank galt ebenfalls Franziska Speck, die seit 20 Jahren die Anlage der Priesterdenkmale pflegt.

In seinem Kassenbericht legte Kassierer Holger Fünkner die finanziellen Ergebnisse und Einnahmen der Spenden und Mitgliedsbeiträge sowie die notwendigen Ausgaben dar. Fünkner sagte, dass der Verein ein gutes finanzielles Ergebnis erreicht hat. Die Kasse wurde von den Kassenprüfern Bertold Eisenhauer und Klaus Spies geprüft. Sie bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Es folgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes.

Verabschiedung

Die Neuwahlen unter der Regie von Ortschaftsrätin Karola Dürr erbrachte folgendes Ergebnis: Vorsitzende Elisabeth Heid, Stellvertreterin Renate Kar, Schriftführer Bernhard Speck, Kassierer Holger Fünkner, Beirat Bernhard Steigerwald und Carsten Bundschuh, Beirätin Christine Wagner. Als Kassenprüfer wurden Bertold Eisenhauer und Klaus Spies bestätigt. Pfarrer Thomas Holler ist Kraft Amtes Mitglied im Vorstand. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Dr. Thomas Lippert, Frank Eisenhauer und Pfarrer Gerhard Hauk. Sie wurden mit einem Dank und einem Präsent bedacht.

Die Grußworte des Ortschaftsrates und des Ortsvorstehers überbrachte Alexander Diehm. Er regte an, dass sich der KBFV dafür einsetzen soll, einen barrierefreier Zugang zur Friedhofskapelle zu ermöglichen. Dafür könnte man beim Leader-Programm Gelder beantragen. Es schloss sich eine sehr lebendige Diskussion an.

In ihrem Schlusswort wünschte sich Heid, dass nach der Renovierung der Friedhofskapelle diese auch rege von allen Mitbürgern, Vereinen und kirchlichen Gruppierungen einschließlich des Kindergartens und der Grundschule genutzt wird. kbfv