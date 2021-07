Kreis beteiligt sich an Forschungsprojekt

Main-Tauber-Kreis. Der Main-Tauber-Kreis beteiligt sich an einem Forschungsprojekt des „Nationalen Zentrums Frühe Hilfen“. Darüber informierte Jugendamtsleiter Martin Frankenstein den Jugendhilfeausschuss bei seiner Sitzung am Dienstag. Die Frühen Hilfen sollen Familien in den ersten Lebensjahren des Kindes unterstützen, damit diese sich gut entwickeln können. Dazu stehen Informationen sowie praktische Hilfsangebote zur Verfügung.

Sieben weitere Landkreise

Das Thema des Forschungsprojekts lautet „Frühe Hilfen im ländlichen Raum: Besonderheiten und Entwicklungsbedarfe“. Neben dem Main-Tauber-Kreis nehmen noch sieben weitere Landkreise aus dem gesamten Bundesgebiet teil.

Durchgeführt wird das Projekt vom „Institut für Sozialforschung, Praxisberatung und Organisationsentwicklung“ in Saarbrücken. Aktuell finden Experteninterviews mit Akteuren im Kreis statt, anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet. „Wir hoffen auf erste Ergebnisse im März nächsten Jahres“, sagte Frankenstein im Rahmen der Sitzung am Dienstag. eli