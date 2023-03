Kreis bekennt sich zur Landesbühne

Main-Tauber-Kreis. „Der Main-Tauber-Kreis steht fest an der Seite der Badischen Landesbühne Bruchsal. Das Theater bringt mit seinem hohen künstlerischen Anspruch Kultur in die breite Fläche“, erklärte Landrat Christoph Schauder bei einem Antrittsbesuch des designierten Intendanten Wolf E. Rahlfs und des neuen Verwaltungsleiters Jörg Klasser. „Mit ihrer Arbeit leistet die Badische Landesbühne einen wesentlichen Beitrag dazu, um das zu stärken, was unsere Landschaft ausmacht“, bekräftigte der Landrat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Landrat Schauder zeigte Verständnis dafür, dass alle Theaterbetriebe aktuell vor großen Herausforderungen stehen, zum einen durch die Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie, zum anderen, weil Personal- und Energiekosten enorm steigen. Daher werde der Landkreis sich konstruktiv in die Debatte einbringen, wenn bei der Mitgliederversammlung über die Anhebung der Mitgliedsbeiträge entschieden wird. „Dabei spielt es für mich eine große Rolle, dass der Main-Tauber-Kreis seit seiner Gründung Mitglied der Badischen Landesbühne ist, wie bereits zuvor der frühere Landkreis Tauberbischofsheim“, machte er deutlich. Verwaltungsleiter Jörg Klasser dankte dem Landrat für diese „sehr positive Nachricht“.

Klasser machte deutlich, dass die Einnahmen noch nicht wieder das gleiche Niveau wie vor der Pandemie erreicht hätten. Einige Besucherinnen und Besucher im hohen Alter seien nach der Wiederöffnung nicht wiedergekommen, eine jüngere Generation noch nicht im gleichen Umfang nachgerückt. Immerhin seien die Abonnenten-Zahlenerfreulich konstant.

Mehr zum Thema Zensusstelle Main-Tauber-Kreis Personenerhebung im Kreis abgeschlossen Mehr erfahren Welttag der Komplimente Kompliment fürs „Liebliche Taubertal“ Mehr erfahren Bio-Musterregion Qualitätssiegel für vier lokale Betriebe Mehr erfahren

Gleichwohl sei auch klar, dass jüngere Menschen sich weniger durch ein Abonnement mit sieben festen Spielterminen im Jahr binden möchten. Daher müsse der Einzelverkauf gestärkt werden. Mit Videoclips ausden Produktionen und einem Online-Ticketshop solle künftig eine junge Zielgruppe noch besser erreicht werden. lra