Tauberbischofsheim. Stadtverwaltung und Einzelhändlerladen veranstalten am Rosenmontag von 8 bis 18 Uhr den einen Krämermarkt in der Kreisstadt. Zu den gewohnten Öffnungszeiten haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Das breitgefächerte Angebot macht den Markt zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Der Marktplatz als Parkplatz steht aufgrund des Krämermarktes an diesem Tag nicht zur Verfügung. Die Verkehrsteilnehmer sollten, den Marktplatz bis spätestens Montag, 20. Februar, 5 Uhr räumen. Zentrumsnahe Parkmöglichkeiten stehen in den Parkgaragen Ringstraße und Schlossplatz sowie auf den Parkplätzen Vitryallee, Wörtplatz und der Pestalozziallee zur Verfügung. Bild: Stadtverwaltung

