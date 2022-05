Kostenlos mit Bus und RufTaxi

Main-Tauber-Kreis. Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT) wurde vor 25 Jahren gegründet und feiert ihr Jubiläum mit verschiedenen Aktionen.

Den Auftakt bildet eine Freifahraktion im gesamten VGMT-Verkehrsgebiet am heutigen Freitag (27. Mai).

Unter dem Motto „Einsteigen und kostenfrei mitfahren“ können heute alle Linienbus- und Ruftaxi-Angebote im VGMT-Verkehrsgebiet einschließlich des Stadtbusses Bad Mergentheim genutzt werden.

Es ist also kein Fahrschein erforderlich. „Wer im Berufs- oder Ausbildungsverkehr unterwegs ist, einen Arztbesuch plant, zum Planschen in das nächstgelegene Freibad möchte, einen Ausflug oder eine Wanderung unternimmt, alle können am Jubiläumstag das eigene Fahrzeug stehen lassen. Das Angebot richtet sich an alle, die im Nahbereich unterwegs sind“, erklärt Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung, Kultur und Bildung im Landratsamt.

Mit den öffentlichen Nahverkehrsangeboten ist man bequem und umweltschonend mobil und kann ortsnah und ohne lästige Parkplatzsuche aussteigen. „Ob im Stadtverkehr von Haltestelle zu Haltestelle oder zur Fahrt in die nächstgelegene Stadt, alle haben die Möglichkeit, die praktische und umweltfreundliche Mobilitätsalternative zum Individualverkehr am kommenden Freitag unverbindlich zu testen“, sagt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas.

Info: Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es im Internet unter www.vrn.de.

