Der Krieg in der Ukraine wird auch an den Landwirten in der Region Odenwald-Tauber nicht spurlos vorübergehen. So wird es bei den Düngemitteln voraussichtlich zu einem deutlichen Kostenanstieg kommen, ebenso beim Futter für die Tiere. Die Verbraucher sollten sich zudem auf höhere Lebensmittelpreise einstellen. Insgesamt jedoch sei hierzulande die Versorgungslage gesichert.