Konzerte mit dem Grünewald- und dem Kammerorchester

Tauberbischofsheim/Bad Mergentheim. Die coronabedingte Pause hat ein Ende: Das Grünewald-Orchester Tauberbischofsheim gibt in Kooperation mit dem Kammerorchester Bad Mergentheim in den beiden Städten je ein Konzert. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Benjamin Brittens „Simple Symphonie“ und Werken von Wolfgang Amadeus Mozart freuen. Als Solistin konnte die Sopranistin Jana Baumeister gewonnen werden, die als Schülerin das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim besucht und als Sängerin eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat. Sie singt Arien zu Facetten der Liebe aus der „Zauberflöte“, „Le nozze di figaro“ und „Cosi fan tutte“. Den Abschluss des Konzertes bildet Mozart beliebte Sinfonie in A-Dur, KV 201. Wie es in der Ankündigung der Veranstalter weiter heißt, findet das Konzert in Bad Mergentheim am Samstag, 10. Juli, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Karten gibt es unter www.reservix.de, der Eintritt ist dennoch frei. Der Konzertabend in der Tauberbischofsheimer Stadthalle am Sonntag, 11. Juli, beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es ermäßigt im Vorverkauf bei der Buchhandlung „schwarz auf weiß“ und an der Abendkasse. Bild: Feuerstein

