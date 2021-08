Konzert mit der Stadtkapelle auf dem Marktplatz

Tauberbischofsheim. Auf dem Marktplatz der Kreisstadt findet am Samstag, 7. August, wieder das traditionelle Platzkonzert statt. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Gustav Endres sorgt von 11 bis 12 Uhr für Stimmung. Während des Konzertes wird wieder eine Sonderaktion für Kinder angeboten. Das Motto dabei lautet „Kinder bemalen den Marktplatz“. Jedes Kind erhält kostenfrei eine bunte Kreide in der Tourist-Information. Weitere Platzkonzerte finden in Tauberbischofsheim am Samstag, 4. September, und Samstag, 2. Oktober, statt. Neben den Konzerten werden zudem wieder regelmäßig Stadtführungen durch die historische Altstadt und viele weitere Rundgänge angeboten. Für nähere Informationen steht Diana Schilling in der Tourist-Information zur Verfügung. Bild: Stadtverwaltung

