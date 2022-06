Konzert im Klosterhof

Tauberbischofsheim. „Live im Klosterhof! heißt es wieder am Freitag, 24. Juni, in Tauberbischofsheim. Round Table Tauberbischofsheim präsentiert in diesem Benefizkonzert ab 19 Uhr „Smash“, eine Tauberbischofsheimer Schülerband, sowie „The Uniques“ mit ihrem Acoustic Rock. The Uniques“ sind eine professionelle akustische Rock- und Pop-Coverband mit langjähriger Live-Erfahrung, darunter auch bei Konzerten in Tauberbischofsheim. Wer die Band kennt, weiß, zu welchen musikalischen Höchstleistungen sie fähig ist – wohlgemerkt alles ohne Schlagzeug und E-Gitarre. Genau dieses Prinzip ist bei „The Uniques“ Programm. Die Band weiß, wie sie generationsübergreifend Jung und Alt begeistern kann.

Seit Ende 2009 spielen die erfahrenen Musiker zusammen und haben überregionale Bekanntheit erlangt. Sie verstehen es alte und neue Rock- & Popklassiker mit ihrem unverwechselbaren Unplugged-Sound neu zu präsentieren – und das lediglich mit Akustikgitarre und Bassgitarre, E-Piano und Cajon.

Die Band „Smash“ besteht aus Jugendlichen, die ihre Freizeit der Musik widmen. 2017 gegründet, kann die Gruppe auf zahlreiche regionale Veranstaltungen zurückblicken, durch die sie ihre Erfahrung immer weiter ausbauen konnte. Schon häufig und so auch diesmal agieren sie als Vorband, um schon vorab für gute Stimmung zu sorgen.

Die kompletten Erlöse kommen auch dieses Mal wieder direkt gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zugute.