Konzert auf März 2023 verschoben

Tauberbischofsheim. Wer sich auf einen Abend mit Liedern wie „The Boxer“ oder „Bridge over troubled Water“ in der nasskalten Jahreszeit gefreut hat, muss sich noch etwas gedulden. Das für 20. November in der Tauberbischofsheimer Stadthalle angekündigte Konzert der „Simon & Garfunkel”-Tribute Band wird coronabedingt auf 3. oder 4. März 2023 verschoben. Das Graceland Duo mit Streichquartett und Band wird die Hits des weltweit erfolgreichen Duos also erst im übernächsten Jahr in der Kreisstadt präsentieren.

„Ein früherer Termin war nicht möglich“, sagt der Veranstalter Thomas Hartmann auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. „Wir schieben mittlerweile zwei ausgefallene Konzertjahre vor uns her, so dass das Finden von Ersatzterminen sehr schwierig ist.“

Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. red