Konkrete Alltagstipps und mehr für die Generation 50+

Tauberbischofsheim. Barbara Dezini-Kehl gründet Regionalgruppe der „Omas for Future“ im Main-Tauber-Kreis. Die Bewegung hat die Generation 50+ im Fokus. Sie gibt konkrete Alltagstipps, wie Menschen das Thema Nachhaltigkeit als festen Bestandteil in ihre täglichen Entscheidungen integrieren können.

Barbara Dezini-Kehl hat einen Enkel und macht sich angesichts des Klimawandels ernsthafte Sorgen um nachfolgende Generationen. Deshalb hat sie im Main-Tauber-Kreis eine Regionalgruppe der „Omas for Future“ aus der Taufe gehoben. „Mir ist bewusst geworden, wie gefährdet unsere Lebensgrundlagen durch den Klimawandel sind. Und, dass wir alle seit Jahrzehnten dazu beitragen, dass das so ist. Deshalb sind es auch wir, die etwas dagegen tun können und sollten. Jeder Einzelne, jeden Tag“, sagt sie.

Also beschloss sie, sich für die Umwelt einzusetzen und die Klimawende von unten im Main-Tauber-Kreis mitzugestalten. Sie ist nun ein Teil einer bundesweiten Initiative von Menschen der Generation 50+, die sich für eine lebenswerte Zukunft ihrer Enkel und nachfolgenden Generationen einsetzt.

„Handeln aus Liebe zum Leben“ lautet das Motto der „Omas for Future“. Mit der gleichen Liebe, mit der sie ihre Kinder umsorgt haben und die sie für ihre Enkel empfinden, setzen sie sich nun dafür ein, den weiteren Klimawandel zu begrenzen und wenn möglich zu bremsen. Sie wollen dazu beitragen, dass Menschen nachhaltig, fair und verantwortungsbewusst mit den natürlichen Ressourcen umgehen und der Natur Raum geben, sich zu regenerieren. Mit konkreten Alltagstipps, Schritt für Schritt regen sie dazu an Verhaltensmuster zu ändern: zum Beispiel mehr regionale Produkte kaufen, weniger Plastikmüll zu produzieren, Bahn statt Flugzeug, Wind und Solarenergie statt Kohle. Die Liste ist lang und jedem fällt etwas anderes leichter. Nur der Anfang ist immer schwer.

Dezini-Kehl ist als ehemalige Abteilungsleiterin der Physikalischen Therapie des Kreiskrankenhauses Tauberbischofsheim im Main-Tauber-Kreis sehr gut vernetzt. Auch gab es bereits erste Gespräche zu den Nachhaltigkeitsplänen der Stadtverwaltung in Tauberbischofsheim. Hier zeigte sich, dass eine engagierte Bewegung wie „Omas for Future“ unterstützend mitwirken kann und soll – dies gilt natürlich auch für die Opas.

Die „Omas for Future“ wenden sich gezielt an die Generation 50+, die in Deutschland nahezu die Hälfte der Bevölkerung stellt, aber weit mehr als die Hälfte des klimabedrohenden Co2 verursacht. Die Initiative wurde im Sommer 2019 als Unterstützung der Fridays-for-Future-Bewegung in Leipzig gegründet und ist seitdem deutschlandweit auf etwa 40 Regionalgruppen gewachsen.

Gemeinsam mit Gleichgesinnten möchte Barbara Dezini-Kehl im Main-Tauber-Kreis etwas zum Positiven verändern. Neue Mitstreiter sind jederzeit willkommen.