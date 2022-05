Konfirmation in der Christuskirche gefeiert

Tauberbischofsheim. „Ihr seid gesegnet und sollt ein Segen sein.“ Unter dieses Motto stellte Pfarrerin Heike Kuhn die Konfirmationsgottesdienste in der Evangelischen Christuskirche in Tauberbischofsheim. Sie erinnerte die jungen Menschen an ihre Verantwortung für die Gestaltung der Welt und Zukunft und sprach ihnen Gottes Segen dafür zu. Die musikalische Gestaltung beeindruckte wieder durch ihre bunte Vielfalt. Barbara Steffan und Silas Paul glänzten an der Orgel, der Gospelchor „Sunray“ begeisterte routiniert, Carolina Adolf sang sich in die Herzen der Gottesdienstbesucher und Klaus Thomas überraschte mit neuem frischen Country-Stil, der Lust auf mehr Musik dieser Art machte. Bild: Waltraud Löffler

