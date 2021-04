Konfirmation an zwei Tagen in der Christuskirche gefeiert

Tauberbischofsheim. In der Evangelischen Christuskirche in Tauberbischofsheim wurden aufgrund der Corona-Pandemie an zwei Tagen sechs Jugendliche feierlich konfirmiert. Musikalisch wurden die Festgottesdienste von Brigitta Meuser an der Orgel und dem Gospelchor „Sunray“ unter Leitung von Gerhard Barthel gestaltet. Eva Wolz, Angelika Benz und Elke Philipp sprachen für den Kirchengemeinderat. Sie hießen die Konfirmierten, die nun alle kirchlichen Rechte haben, willkommen. Die Konfirmationen wurden auch im Internet via Livestream übertragen, so dass auch Familienangehörige im Ausland an den Festgottesdiensten teilhaben konnten. Bild: evkg

AdUnit urban-intext1