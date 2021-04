Kompletter Rückzug aus dem Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. Die Tage der BW-Bank in Tauberbischofsheim sind gezählt. Im zweiten Quartal 2022 soll sie, laut Planung der Stuttgarter Zentrale, geschlossen werden.

Rückzug aus der Fläche lautet die Bezeichnung für das, was jetzt auch die BW-Bank als Privatkunden-Tochter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) praktiziert und was die Bewohner des Main-Tauber-Kreises bereits kennen. Sparkasse und Volksbank haben in den vergangenen Jahren etliche Filialen geschlossen und sie zu SB-Centern umgebaut sowie das Online-Angebot erweitert. Das betraf bei diesen beiden Geldhäusern ausschließlich kleinere Ortschaften und wurde bei der Begründung mit Kundenfrequenzzahlen untermauert. In der Fläche wahren Volksbank und Sparkasse aber weiterhin ihre Präsenz.

Wertheim schließt dieses Jahr

Die BW-Bank mit Filialstandorten in Bad Mergentheim und Wertheim sowie dem SB-Center in Tauberbischofsheim zieht sich nun allerdings komplett aus dem Main-Tauber-Kreis zurück. Im vierten Quartal dieses Jahres wird die bereits jetzt Corona-bedingt geschlossene Dependance in Wertheim mit sechs Beschäftigten ihre Pforten zusperren, zum Ende des ersten Quartals 2022 folgt die Filiale in der Kurstadt mit acht Mitarbeitenden.

Sozialverträglicher Stellenabbau

Der SB-Standort in der Tauberbischofsheimer Hauptstraße soll im zweiten Quartal 2022 aufgegeben werden, so Alexander Braun vom Presseteam der BW-Bank in Stuttgart. „Der Personalabbau wird sozialverträglich vonstatten gehen“, verspricht er. Entweder die Mitarbeiter wechseln in die erweiterte Online-Beratung oder aber nach Heilbronn. Von dort sollen die Kunden aus dem Main-Tauber-Kreis künftig persönlich betreut werden.

Positiv verkauft das Geldhaus diese und weitere geplante Schließungen im Land unter der Überschrift „BW-Bank stellt Kundenberatung neu auf“. Im Zuge der Corona-Pandemie habe sich der Trend, immer stärker digitale Kanäle für das Bankgeschäft zu nutzen, noch einmal verstärkt, begründet die BW-Bank ihre Entscheidung. Bereits im vergangenen Sommer hatte sie angekündigt, ihr Filialnetz noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Das ist jetzt geschehen und hat – bis auf die Landeshauptstadt Stuttgart – flächendeckende Konsequenzen.

„Betriebswirtschaftlich können wir es uns zudem nicht erlauben, Filialen dauerhaft aufrecht zu erhalten, wenn sie sich nicht rechnen. Die Online-Beratung ist hier eine von den Kunden gewünschte und für uns als Bank effiziente Alternative“, formuliert Andreas Götz, Generalbevollmächtigter für das Privatkundengeschäft der LBBW diesen Schritt.

Ausbau der Online-Beratung

Nicht nur für das reine Banking, sondern auch für die Beratung würden vermehrt Online-Angebote genutzt. Vorgesehen sei deshalb, dass rund 70 Beschäftigte aus den Filialen in die Online-Beratung wechselten. Laut BW-Bank werde hier das gleiche Qualitätsniveau wie bei einer persönlichen Beratung geboten. Zudem würde die Erreichbarkeit von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr weit über die Filialöffnungszeiten erhöht.

Zur Anfrage der Fränkischen Nachrichten, was denn mit den Gebäuden, in denen die Bank bislang ihre Filialen betreibt, geschieht, meinte Alexander Braun: „Dazu können wir derzeit keine Auskunft geben.“