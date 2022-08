Tauberbischofsheim. Eine Gruppe der Tauberbischofsheimer Kommunionkinder von St. Bonifatius hatte die Idee, Peace-Armbänder zu basteln und sie dann für einen guten Zweck zu verkaufen. Der gesamte Erlös in Höhe von 657 Euro wird nun an die Bambi-Stiftung gespendet für die Aktion „Kinder in Not – Ukraine-Hilfe“. Das Bild zeigt (von links) Maria Wochner, Merle Trill, Raphael do Nascimento, Felia Fischer und Julia Wochner. Marlon Pätzold fehlt auf dem Bild. Bild: Judith Fischer

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1