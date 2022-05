Tauberbischofsheim. „Wir sind Gottes Melodie“: unter diesem Leitwort feierten am Sonntag, 22. Mai, in der Stadtkirche St. Martin neun Kinder ihre Erstkommunion. Der von Kaplan Arul Arockiasamy gehaltene Gottesdienst wurde von der „Band ohne Namen“ begleitet. Zuvor zogen die Kinder in feierlicher Prozession zur Stadtkirche, begleitet von der Stadtkapelle unter Leitung von Gustav Endres. Ein besonderer Dank ging an das Vorbereitungsteam. Bild: Kurt Baumann

