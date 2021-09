Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Tauberbischofsheimer Sozialdemokraten im Gasthaus „Zum Engel“ in Dittigheim wurde Bernd Mayer für seine 40-jährige Treue zur SPD geehrt.

Tauberbischofsheim. Da es im letzten Jahr pandemiebedingt nicht möglich war, ließ Vorsitzender Julian Zwerger in seinem Bericht die vergangenen zwei Arbeitsjahre Revue passieren.

Obwohl viele Veranstaltungen nicht so stattfinden konnten, wie geplant, zog er trotzdem eine positive Bilanz zu dieser Zeit. Man sei mit den widrigen Umständen gut umgegangen und habe neue Erfahrungen mit digitalen Formaten sammeln können.

Das betreffe vor allem den Landes- und Bundestagswahlkampf, in dem sich die Tauberbischofsheimer Genossen sehr präsent gezeigt hätten. Auch auf Kreisebene sei man mit drei Mitgliedern im Vorstand der SPD Main-Tauber gut vertreten. Dabei hob Julian Zwerger besonders hervor, dass man sich beim SPD-Landesverband dafür stark mache, eine stärkere Schwimmbadförderung aus Landesmitteln zu erwirken. Dafür blickte er auf den Besuch des Landesvorsitzenden Andreas Stoch in Tauberbischofsheim im Frühjahr zurück.

Bei den anstehenden Neuwahlen des Vorstands wurden Julian Zwerger und Stefan Konietzny in ihren Ämtern als Vorsitzende bestätigt. Auch Anthony-Richard Sawyer (Schriftführer) und Alexander Geuking (Kassierer) bleiben dem Vorstand in gleicher Funktion erhalten. Ergänzt wird das Führungsteam durch Magdalena Schneider und Werner Block als Beisitzern. Eine besondere Ehre kam Kreisvorsitzendem Thomas Kraft und Bundestagskandidatin Anja Lotz zuteil, als sie den langjährigen Tauberbischofsheimer Stadtrat, Fraktionsvorsitzenden und ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister Bernd Mayer für 40 Jahre SPD-Mitgliedschaft auszeichnen durften. Dabei würdigte Kraft Bernd Mayers kommunal- und gesellschaftspolitisches Engagement. Der Kreisvorsitzende dankte ihm dafür, dass er sich seit über 40 Jahren als „kommunalpolitisches Gesicht der SPD“ in seiner „besonderen geradlinigen und pragmatischen Weise für das gemeinschaftliche Zusammenleben in Tauberbischofsheim“ einsetze.