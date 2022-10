„Komme, was Wolle!“

Tauberbischofsheim. Das mit dem Sticken war ein Versuch, wird aber nichts mehr? Die geerbten Stricknadeln stauben vor sich hin und die Strickliesel hat längst ausgedient? Stickrahmen, Strickzeug und andere Handarbeitsutensilien, die man nicht mehr braucht, darf man in die Mediothek in Tauberbischofsheim bringen. Bis Samstag, 12. November, kann dort getauscht werden.

Nach wie vor gilt: Es darf gebracht werden, ohne dass etwas mitgenommen werden muss – und umgekehrt darf mitgenommen werden, auch wenn nichts gebracht wurde. Sauber, funktionstüchtig und vollständig sollen die Dinge selbstverständlich sein, die zum Tausch gebracht werden.

Sich vor Ort ausprobieren

Für alle, die sich vor Ort ausprobieren möchten, steht ab kommender Woche ein Webstuhl bereit, an dem gemeinsam an einem „Mediotheksteppich“ gewebt werden kann. Schön wäre es, wenn sich das Lesecafé in ein Handarbeitscafé verwandeln würde: Mit webenden, strickenden und häkelnden Menschen.

Am Freitag, 11. November, geht der Handarbeitsmonat mit einer „Durchspinnnacht“ zu Ende. Hier darf in gemütlicher Runde von 19.30 bis 22 Uhr gewerkelt, erzählt, gegessen und getrunken werden. Claudia Lodders wird in die Welt der „Frau Holle“ einführen.