Königheim: Kindertagesstätte stößt langsam an Kapazitätsgrenze

Königheim. Die kommunale Kindertagesstätte in Königheim stößt durch den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Ein- bis Dreijährige räumlich an ihre Grenzen. Die zwei Gruppen der Kinderkrippe sind belegt, der Bedarf für eine dritte sei vorhanden, erklärte Bürgermeister Ludger Krug bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 25. Oktober. „Platzmäßig ist das jedoch im Gebäude nicht darstellbar“, beschreibt er die räumliche Situation vor Ort.

Da vor fünf Jahren während der Sanierung der Kirchbergschule alle Klassen „ausgelagert“ werden mussten und drei Klassen in den beiden oberen Trainingsräumen der Brehmbachtalhalle (aus zwei wurden damals mit Hilfe einer Trennwand drei) Zuflucht fanden, lag der Gedanke an dieses Provisorium nun abermals nahe. Von den inzwischen wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzten Trainingsräumen, die vom Sportverein und vom Karneval Klub Königheim (KKK) genutzt werden, soll einer zum Krippenraum umfunktioniert werden, erklärt Krug weiter. Der andere stehe weiterhin den Vereinen zur Verfügung.

Bei einem Vor-Ort-Termin hat der Rathaus-Chef mit der Abteilungsleiterin Turnen, Claudia Bauer, sowie dem KKK-Vorsitzenden Christof Hammrich die problematische Situation besprochen. „Es war ein sehr konstruktives Gespräch“, erinnert sich Bauer. Herauskristallisiert habe sich sofort, dass keiner der betroffenen Vereine auf seinen „angestammten Pfründen“ beharre und der SV demzufolge auch den Trainingsraum der Narren nutzen dürfe. Problematisch seien lediglich die Zeiten der Doppelbelegung. „Da müssen wir Lösungen finden“, gibt sich die Abteilungsleiterin optimistisch. Gymnastik, Jazzdance, Aikido, Geräteturnen und Kindersportgruppen verschiedener Altersklassen erfordern ein gehöriges Maß an Flexibilität sowie den Willen nach einer für alle zufriedenstellenden Lösung. Wichtig sei, ist Bauer überzeugt, „dass SVK und KKK gut ineinandergreifen“.

Die Chancen hierfür sind offensichtlich sehr gut, denn „wir kommen da einwandfrei mit klar“, betont der oberste Fastnachter Königheims. Zwar betreffe es die närrischen Gruppen etwas weniger, da ihr Trainingsraum unangetastet bleibe. Doch stehe dieser außerhalb der Trainingszeiten der drei Garden, der Showtanzgruppe und des Männerballetts selbstverständlich den Sportlern zur Verfügung. Als weitere Ausweichmöglichkeit könnten Letztere zudem auf die Sporthalle der Kirchbergschule, die sogenannte Aula, und eventuell auf die Brehmbachtalhalle selbst zurückgreifen. Wenn die Genehmigungen erteilt seien, setze man sich nochmals zusammen und suche konkret nach allgemein zufriedenstellenden Lösungen, so Bauer.

Anträge sind noch zu stellen

Diese Genehmigungen, genauer der Antrag auf Nutzungsänderung sowie die Betriebserlaubnis für die Krippengruppe sollen nach Aussage von Krug demnächst beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises als auch beim Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) eingereicht werden.

Sinn hinter dieser Interimslösung sei es zu beobachten, wie sich der Bedarf an Betreuungsplätzen entwickle. Während in der Gemeinde die Mädchen und Jungen ab drei Jahren fast zu 100 Prozent den Kindergarten besuchen, sei dies bei den ein- bis dreijährigen Kleinkindern schwerer einschätzbar. So sei aufgrund des Alters die Planungszeit mit nur einem Jahr weitaus kürzer. Außerdem liege die Betreuung ganz in der Freiheit der Familie. Einige wollten ihr Kind länger bei sich zu Hause zu lassen, mal würden die Großeltern die Kleinen betreuen. Dennoch bestehe der Rechtsanspruch, und die Kommunen müssten reagieren, bringt der Rathauschef die Lage auf den Punkt.

Insofern sei die anvisierte Lösung im Konsens mit den Vereinen die kostenverträglichste im Gegensatz zu einer Containerlösung, betont Krug. Letztere wäre weitaus kostenintensiver, würde aber die Trainingszeiten der Vereine nicht berühren. Bei der favorisierten Variante seien keine Umbauarbeiten erforderlich, die Kosten für die Anschaffung des Mobiliars beliefen sich im überschaubaren Rahmen, so der Bürgermeister. Sei die Übergangszeit von ein bis zwei Jahren um, müssten allerdings Nägel mit Köpfen gemacht werden, stellt Bauer klar.

Alle ziehen an einem Strang

Keine Probleme sieht auch die Leiterin der Kindertagesstätte, Tina Mohr. Da die Genehmigungen noch nicht erteilt seien, stehe alles Weitere noch nicht fest. Lediglich der Elternbeirat sei bislang über die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe in der Brehmbachtalhalle informiert.

Momentan ziehen wohl alle Beteiligten an einem Strang. Um es mit Bauers Worten pragmatisch auszudrücken: „Es bringt nichts, wenn wir schimpfen. Wir können doch miteinander reden.“