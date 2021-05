Kneipp-Insel sorgt für Frische bei Geist und Körper

Tauberbischofsheim. Für den Kneipp-Verein Tauberbischofsheim ist 2021 ein ganz besonderes Jubiläumsjahr. Am 17. Mai 1821, vor 200 Jahren, wurde Sebastian Kneipp in Ottobeuren im Allgäu geboren. Deshalb möchte der Kneipp-Verein auf die Kneippschen Wasseranwendungen hinweisen, die sich ganzheitlich positiv auf die Gesundheit und das Immunsystem auswirken. Zwei Jahrhunderte auf dem Buckel und immer noch im Trend. Was Sebastian Kneipp im 19. Jahrhundert entwickelt hat, hat von seiner Aktualität nichts verloren. Seine Methoden sorgen noch immer für eine Erfrischung für Geist und Körper. Gerade an heißen Tagen.

AdUnit urban-intext1

Ganz einfach sind diese naturheilkundlichen Methoden auf der Kneipp-Insel des Kneippvereins Tauberbischofsheim an der Schneidemühle zu absolvieren:

Das Wassertreten: Sebastian Kneipp schrieb über das Wasser „. . . ein allgemeines Abhärtungsmittel, das gar nichts kostet, recht einfach ist und die herrlichsten Erfolge bringt“. Am schönsten ist diese Anwendung in der Natur, in einem Bach, an einen flachen Seeufer oder in einem Kneipp-Becken, es geht aber auch in der Badewanne zu Hause. Das Wasser soll bis zwei Handbreit unters Knie reichen. Vor Beginn müssen die Füße warm sein, dann im Storchengang durch das kalte Wasser stapfen, bei jedem Schritt einen Fuß ganz aus dem Wasser heben. Wenn man die Kälte schneidend an den Füßen und Unterschenkeln spürt, ist der richtige Zeitpunkt, um auszusteigen. Danach wird das Wasser abgestreift und die Beine werden im Trockenen warm gelaufen. Bei sachgemäßer Anwendung wirkt das Wassertreten am Abend schlaffördernd. Regelmäßig durchgeführt, wird die Abwehrbereitschaft des Körpers gegen Krankheitserreger gesteigert, Herz- und Kreislauf werden stabilisiert.

Das kalte Armbad: ein Muntermacher, regt an ohne aufzuregen. So wird es gemacht: Das Armbecken der Kneipp-Anlage nutzen oder zu Hause ein Waschbecken mit kaltem Wasser füllen, erst den rechten, dann den linken Arm so weit wie möglich eintauchen (bis über die Ellenbogen) und unter leichter Bewegung 20 bis 40 Sekunden im Wasser lassen – das Atmen nicht vergessen.

AdUnit urban-intext2

Danach die Arme aus dem Wasser nehmen, Wasser nur abstreifen, nicht abtrocknen, Arme kräftig bewegen bis ein Wärmegefühl eintritt. Die „Tasse Kaffee der Naturheilkunde“ macht geistig fit, beruhigt aber auch. Der Muntermacher wirkt ausgleichend und anregend zugleich. Besonders zu empfehlen bei intensiver Hitzebelastung im Sommer oder beim Wandern, bei Abgespanntheit und Müdigkeit, bei körperlichem und geistigem Leistungsabfall.