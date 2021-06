Kleines Senfkorn als wichtiges Symbol für die Gläubigen

Tauberbischofsheim. Die katholische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim feierte am Sonntag in der St. Bonifatiuskirche ihr Patrozinium mit einem Festgottesdienst. Musikalisch umrahmt wurde dieser von der Schola des Kirchenchors St. Bonifatius unter Leitung von Arno Leicht.

AdUnit urban-intext1

Kaplan Dominik Albert, ging in seiner Predigt auf das Tagesevangelium mit dem Gleichnis über das kleine Senfkorn ein. Er verstand es, den Bogen sowohl zu Bonifatius als auch zur jüngsten Vergangenheit der Kirche bis hin zur aktuellen Situation zu spannen.

Das Senfkorn sei so klein und unscheinbar. Wenn man es sich betrachte, könne man sich kaum vorstellen, dass daraus eine kräftige Senfpflanze wachsen kann, in der sogar Vögel ihre Nester bauen. Vielen sei das Lied „Kleines Senfkorn Hoffnung“ bekannt, in dem es genau darum gehe, dass obwohl die Hoffnung noch so klein ist, dennoch daraus großes Wachsen kann, auch wenn man zwischendurch zweifelt.

„Bonifatius wäre wohl ohne Hoffnung auf Gott und, dass alles gut wird, damals in der Glaubensverkündigung bei Rückschlägen nicht weit gekommen“, so Albert.

AdUnit urban-intext2

In der katholischen Kirche habe man in der jüngsten Vergangenheit mit dem zweiten Vatikanischen Konzil viel Hoffnung in Veränderungen gesetzt und doch auch mit zerschlagenen Wünschen umgehen müssen. Und auch in der gegenwärtigen Situation um Corona, sei das kleine Senfkorn ein wichtiges Symbol für die Gläubigen, dass Gott sie nicht allein lasse.

Die Predigt schloss Kaplan Albert mit einem Gebet, das jeder auf sich beziehen konnte – „Jesus, wachse in mir, wie das kleine Senfkorn“. Mitglieder des Gemeindeteams St. Bonifatius griffen das Thema Hoffnung in einem Gabengang vor der Kommunion ebenfalls nochmals auf. Sie verbanden verschiedene Symbole mit Bitten und Dank:

AdUnit urban-intext3

Schutzmasken: Für das einerseits nervende Alltagsleben zur jetzigen Zeit, aber andererseits mit Dank für die Schutzmöglichkeit.

AdUnit urban-intext4

Ordnerliste und Putzeimer: Für die ehrenamtliche „Security“, die das Feiern von Gottesdiensten überhaupt möglich mache – verbunden mit dem Dank an und für die Helfer wie die indischen Schwestern und Freiwillige aus der Gemeinde.

Ein Notenblatt: Als Symbol für die Bitte, dass bald wieder gemeinsam ohne Einschränkungen gesungen werden kann. Gemeindegesang sei für einige auch ein Hoffnungszeichen.

Einen Korb mit Wollfäden: Daraus sei seit den Einschränkungen bei Gottesdiensten ein langer Hoffnungsfaden am Kreuzweg in der Bonifatiuskirche entstanden, der zeige, dass doch so viele im Glauben miteinander verbunden sind. Er dürfe gerne noch wachsen.

Eine Schale mit Senfkörnern: Als Zeichen für die Hoffnung und das Wachsen des Glaubens.

Die Schola des Kirchenchors unter Leitung von Arno Leicht umrahmte den Gottesdienst mit extra auf die Anzahl der Sänger umgeschriebenen Liedern und Solostücken. Kaplan Albert dankte der Schola. Deren Beiträge hätten dem Patroziniumsgottesdienst einen festlichen Rahmen gegeben. Ebenso wie das Mitsingen der Gemeinde. Denn zum Glück sei dies ja nun – zwar mit Maske – wieder erlaubt. Er freue sich schon darauf, wenn die Gläubigen dies beim nächsten Gottesdienst dann auch wieder kräftig tun. Albert wünschte am Ende allen Gottesdienstbesuchern einen schönen Tag, auch wenn es dieses Jahr leider kein herkömmliches Gemeindefest im Anschluss gebe.