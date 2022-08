Kleinbrände an der Autobahn

Tauberbischofsheim. Nachdem am Dienstagmittag mehrere Brände an der A 81, zwischen der Anschlussstelle Gerchsheim und Tauberbischofsheim, gemeldet wurden, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Die Brandstellen entstanden gegen 13 Uhr an drei Bereichen entlang der Autobahn und breiteten sich auf die angrenzende Böschung und Stoppelfelder aus. Hierbei kam es zu Bränden im Ausmaß von 100 auf zehn Meter, 100 auf 15 Meter und 200 auf 25 Meter. Diese konnten durch die Feuerwehren Waldbrunn, Grünsfeld, Tauberbischofsheim und unterstützende Feuerwehrkräfte aus Bayern gelöscht werden. Durch das Feuer wurden Verkehrseinrichtungen beschädigt, wodurch rund 1000 Euro Schaden entstanden. Während der Löscharbeiten musste zeitweise der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

