Kleinbauern des globalen Südens leiden besonders

Tauberbischofsheim. Eines der vielen Engagements des Tauberbischofsheimer Weltladens ist die Unterstützung von Entwicklungsprojekten in Bangladesch. Dass diese angesichts der Klimakrise umso bedeutender sind, soll zum 30-jährigen Geburtstag des Vereins besprochen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt der Weltladen Tauberbischofsheim Entwicklungsprojekte in Bangladesch. Das Engagement ist ein wichtiger Teil der Arbeit von Vorstandsmitglied Birgit Hauke und den vielen ehrenamtlichen Helfern. Das liegt auch in der persönlichen Verbindung zu Bangladesch beziehungsweise dem hessischen Verein „Netz“, der die Projekte vor Ort zusammen mit lokalen Partnern umsetzt. Wenn „Netz“-Projektleiter Philipp Kappestein am 17. November im Weltladen zu Gast sein wird, berichtet er von den aktuellen Entwicklungen in Bangladesch und wird Geschichten erzählen wie die von Sabita Pahan.

Schon als Kind auf dem Feld

Die heute 38-jährige Kleinbäuerin aus einem kleinen Dorf im ländlichen Bangladesch wuchs in einer Tagelöhner-Familie auf: „Meine Eltern arbeiteten auf den Feldern und nahmen mich mit. Meine Kindheit bestand darin, Reis zu pflanzen, Unkraut zu jäten und Getreide zu ernten“. Mit 15 Jahren wurde Sabita Pahan verheiratet, bekam einen Sohn und eine Tochter. „Mein Mann und ich haben immer hart gearbeitet, konnten uns trotzdem keine drei Mahlzeiten am Tag leisten“, sagt Sabita Pahan. „Unsere Nachbarn konnten uns auch nicht helfen, da alle im Dorf arm waren.“

2012 nahm die Frau am „Netz“-Projekt „Ein Leben lang genug Reis“ teil und wurde Mitglied der Frauengruppe im Dorf. Sie bekam durch das Programm Kühe und Schafe sowie landwirtschaftliche Schulungen. Nach drei Monaten verkaufte sie erstmals Vieh und verdiente umgerechnet 370 Euro, die sie sparte und in Nahrungsmittel und neues Vieh investierte. Stetig erweiterte sie ihre kleine Landwirtschaft und begann zudem eine Geflügelzucht mit rund hundert Küken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Projekt schafft Perspektive

Nach drei Jahren baute die Kleinbäuerin ein solides Lehmhaus, hat heute einen Stromanschluss und Solarzellen. Ein großes Stück Land neben ihrem Haus kaufte die Familie und baut dort Reis an. „Wir teilen unser Wissen mit den Nachbarn und viele werden inspiriert.“

Als Vertreterin ihrer Dorfgruppe wurde sie Mitglied eines Selbsthilfe-Verbandes, in dem sieben Gruppen und insgesamt über 130 Frauen der Region vertreten sind. „Jetzt lebt hier kaum jemand mehr in Armut – unserer gemeinsamen Arbeit sei Dank“, beschreibt Sabita Pan diese positive Entwicklung.

Genau wegen solcher Erfahrungen liegt dem Tauberbischofsheimer Weltladen das Bangladesch-Engagement besonders am Herzen, erklärt Birgit Hauke. Und es wird weitergehen. Denn die Klimakrise mit all ihren Folgen wie Dürre, Fluten und Kältewellen trifft Bangladesch schon jetzt besonders hart, und die Menschen vor Ort müssen Lösungen entwickeln, mit diesen Folgen umzugehen.

Frage der Gerechtigkeit

Dafür setzt sich „Netz“ verstärkt ein. In seinem Vortrag wird Projektleiter Philipp Kappestein erklären, wie die Betroffenen angesichts geringer Ressourcen der Krise trotzen. Und es wird auch darum gehen, warum wohlhabende Länder besonders in der Verantwortung stehen. Denn die Klimakrise ist auch eine Frage der Gerechtigkeit: „Kleinbauern in Bangladesch und anderen Ländern des globalen Südens tragen am wenigsten zum Klimawandel bei, werden aber am härtesten von den Folgen getroffen“, so Philipp Kappestein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Weltladens Tauberbischofsheim findet am Freitag, 17. November, um 18.30 Uhr im Gründerzentrum ein Vortrag zusammen mit „Netz“ Bangladesch statt. Im Fokus stehen die Auswirkungen des Klimawandels für die Menschen vor Ort. Anmeldung unter info@weltladen-tbb.de oder im Weltladen. Es gelten die aktuellen Corona Hygienemaßnahmen des Landes. Der Eintritt ist frei.