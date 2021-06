Kleidung im Wert von über 37 300 Euro gespendet

Tauberbischofsheim. Über eine umfangreiche Sachspende freut sich das ehrenamtliche Team des Secondhand-Ladens „Jacke wie Hose“ beim DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim: Die Geschäftsleitung des Cecil-Shops und des Street One-Stores aus Tauberbischofsheim stellen dem DRK-Kleiderladen Textilien im Gesamtwert von über 37 300 Euro zur Veräußerung zu Gunsten wohltätiger Zwecke zur Verfügung.

Ware nicht verkauft

„Wir mussten ab Mitte Dezember aufgrund der Corona-Krise für rund drei Monate komplett schließen. Die Aufträge waren erteilt und die Ware – vor allem Winter- und Frühjahrskollektionen – wurde geliefert, konnte jedoch wegen der Schließungen nicht verkauft werden“, berichtet Walter Väthjunker, Geschäftsführer der Väthjunker Mode GmbH als Betreibergesellschaft der beiden Modegeschäfte. Neben dem Cecil-Shop und dem Street One-Store am Standort Tauberbischofsheim betreibt die Väthjunker Mode GmbH noch vier weitere Filialen an ihrem Firmensitz in Marktheidenfeld sowie in Wertheim und im südhessischen Höchst im Odenwald.

„Die Erlöse aus dieser Kleiderspende und den sonstigen Waren, die im Kleiderladen ‚Jacke wie Hose‘ verkauft werden, kommen speziell der Arbeit Ehrenamtlicher unseres Kreisverbands zu Gute“, betonte DRK-Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau bei der Übergabe durch Walter Väthjunker und Cecil-Store-Managerin Helgrid Riehle an das Ehrenamtsteam im Beisein der DRK-Kreissozialleiterin Herta Wolf.

Als Beispiele für die Verwendung der Verkaufserlöse nannte Grau den Ausbau der ehrenamtlichen Sozialarbeit, die Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte, die Bereitstellung von Lehrmaterialien für die Jugendrotkreuz-Ortsgruppen und Anschaffungen zur Ausstattung der ‚Helfer vor Ort‘ in den DRK-Ortsgruppen.

Nachdem der Kreisverband Tauberbischofsheim über mehrere Jahrzehnte hinweg eine Kleiderkammer ausschließlich für bedürftige Menschen betrieben hatte, wurde daraus vor rund vier Jahren der jetzige Secondhand-Kleiderladen „Jacke wie Hose“ entwickelt und in einer ehemaligen Fahrzeughalle des DRK-Rettungsdienstes eingerichtet. „Eine Fundgrube für kostenbewusste Menschen und Schnäppchenjäger, aber auch für echte Individualisten in Sachen Mode – und dies in hoher Qualität und zu sehr attraktiven Preisen“, unterstrichen Geschäftsführerin und die Sozialleiterin. Hinzu komme ein ständig wechselndes Angebot sowohl an gut erhaltener Kleidung sowie Schuhen für Sommer oder Winter als auch an Wäsche, Bettzeug und Decken.

So sei ein Secondhand-Shop für jegliche Kundschaft entstanden. Gleichzeitig habe auch der neue Laden seinen „wohltätigen“ Charakter bewahrt, da Inhaber eines Berechtigungsausweises beispielsweise der Tafel, des Diakonischen Werks, des Caritasverbands oder des DRK-Kreisverbands einen 50-prozentigen Rabatt auf den Verkaufspreis der Ware erhalten. Zudem hoben Manuela Grau und Herta Wolf die Recycling- und Nachhaltigkeitsaspekte hervor, die durch den Secondhand-Verkauf erzielt werden.

Stolz auf Ehrenamtliche

„Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Secondhand-Kleiderladen aus tiefster Überzeugung und von ganzem Herzen rein durch Ehrenamtliche bewerkstelligt wird“, unterstrichen beide beim Rundgang mit Walter Väthjunker und Helgrid Riehle.

Einerseits sei es ein erheblicher unternehmerischer Verlust, dass sie die Warenkollektion aufgrund der Corona-bedingten Ladenschließungen nicht verkaufen haben können, andererseits bereite es ihnen Freude, mit dieser Spende Ehrenamtlichen und anderen Menschen Gutes zukommen zu lassen, beteuerten der Mode-Geschäftsführer und die Store-Managerin. „Heute fällt es zwar vielen Menschen schwer, sich dauerhaft ehrenamtlich zu engagieren, jedoch möchten viele projektbezogen die Arbeit oder das Ehrenamt des DRK unterstützen – ohne Mitgliedschaft und festen Beitrag, sondern zum Beispiel mit einer Sachspende“, erläuterten Grau und Wolf häufige Motive für Spenden gut erhaltener Kleidung und Textilien: „Deshalb schont Mode von Mensch zu Mensch nicht nur Umwelt und Ressourcen, sondern stärkt einhergehend auch den sozialen Zusammenhalt in der Region.“

Darüber hinaus unterhält der DRK-Kreisverband einen „Rotkreuzladen“ mit Secondhand-Kleidung und anderen Angeboten in Wertheim. Das ehrenamtliche Team sei stets auf der Suche nach neuen Teammitgliedern für beide Läden, „egal, wie viel Zeit sie erübrigen können“, so die Kreisgeschäftsführerin und die Kreissozialleiterin des DRK.

Der Kleiderladen „Jacke wie Hose“ in Tauberbischofsheim (Mergentheimer Straße 30, Telefon 09341/92050) ist geöffnet dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr, mittwochs: 10 bis 12 Uhr. Der „Rotkreuzladen“ in Wertheim befindet sich in der Bismarckstraße (Ecke Hospitalstraße, Telefon 09342/935261).