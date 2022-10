Klaviertrio ersetzt Moser im Dezember bei Tauberbischofsheimer Schlosskonzerten

Tauberbischofsheim. Das Tauberbischofsheimer Schlosskonzert am Freitag, 9. Dezember, mit dem Cellisten Johannes Moser muss getauscht werden. Johannes Moser ist längerfristig erkrankt und will nach erhoffter Genesung am Samstag, 29. April 2023, kommen. Auf den Vorweihnachtstermin am 9. Dezember wird nun das Würzburger Klaviertrio vorgezogen, sodass sich am Abonnementangebot der 35. Saison inhaltlich nichts ändert. Informationen und Karten für die Schlosskonzerte gibt es bei der Tourist-Information im Rathaus der Kreisstadt (Marktplatz 8), Telefon 09341/80333.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1