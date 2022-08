Klaus Burger seit 40 Jahren bei der AOK

Tauberbischofsheim. Der Tauberbischofsheimer Klaus Burger feiert sein 40-Jahr-Dienstjubiläum bei der AOK Baden-Württemberg.

Nach einer Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann begann er 1983 als Verwaltungsangestellter in der damaligen AOK-Geschäftsstelle in Wertheim. Er absolvierte verschiedene Stationen bei der AOK im Main-Tauber-Kreis und bildete sich kontinuierlich weiter. 2008 übernahm er die Leitung desKundencenters in Tauberbischofsheim. Dieses leitet er bis heute erfolgreich.

Die Geschäftsführerin der AOK Heilbronn-Franken, Michaela Lierheimer, lobte den langjährigen Mitarbeiter Klaus Burger mit anerkennenden Worten: „Sie haben mit Ihrem Einsatz an verantwortlicher Stelle Ihren Teil zum beeindruckenden Erfolgsweg beigetragen, den die AOK Baden-Württemberg in den letzten Jahrengenommen hat.“ aok