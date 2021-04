Klasse und Betreuungsgruppe in Quarantäne, Kita geschlossen

22 Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Montag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass am Sonntag aufgrund technischer Probleme in einem Labor kaum Befunde beim Gesundheitsamt eingingen und dafür am Montag entsprechend mehr Testergebnisse eintrafen. Die von den neuen Infektionsfällen betroffenen Personen leben im Gebiet von sieben Städten und

...