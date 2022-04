Klare Worte zur Schwimmbad-Situation

Tauberbischofsheim. Der Bezirksrat des DLRG-Bezirks Frankenland tagte in der Stadthalle in Tauberbischofsheim. Hier berichteten der Vorsitzende und die Referenten der Ressorts über die Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Nach der Begrüßung durch Bezirksleiter Uwe Spielvogel und den Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Tauberbischofsheim, Thomas Lang, betonten Bürgermeisterin Anette Schmidt, Kreisbrandmeister Andreas Geyer sowie Felix Strobel, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands Baden, in ihren Grußworten, wie wichtig die DLRG und ihre ehrenamtliche Arbeit für das Gemeinwohl sei.

In den Ressortberichten aller Bereiche waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Dennoch gab es verschiedene Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, beispielsweise im Bereich Medizin, Einsatz, Schwimmen und Jugend.

Bezirksleiter Uwe Spielvogel stellte in seinem Bericht besonders die Schließung von Schwimmbädern in der Region in den Fokus. Immer wieder tauchten die Schlagworte „DLRG braucht ein Bad“ auf. Die Bischemer Kröten zierten ihren Faschingsorden sogar mit der Aufschrift „Wir wünschen uns ein neues Hallenbad“.

„Für mich ist das leider nur ein Halbsatz, denn es entsteht der Eindruck, die DLRG brauche ein Bad, um sich zu bespaßen. Das ist definitiv nicht so. Wenn jemand in die Musikprobe geht, am Fußballtraining teilnimmt, dann hat er, ohne diesen Wert schmälern zu wollen, zunächst etwas für sich getan. Als Wasserrettungsorganisation sind wir hier anders gestrickt. Hier herrscht das Helfersyndrom. Die Gründung von Ortsgruppen geht teils auf tödliche Ertrinkungsunfälle zurück. Es müsste beispielsweise heißen: Die DLRG braucht ein Bad, damit mein Kind bei Profis schwimmen lernt“, machte Bezirksleiter Spielvogel deutlich.

Kerstin Mattern, Leiterin Ausbildung, gab anstehende Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten bekannt. Anschließend berichtete der Leiter Breitensport (Oliver Güßgen) unter anderem über das erstmalige Lehrgangsangebot zu Aquafitness im Bezirk Frankenland.

Im Bereich Medizin blickte Markus Brixel auf die anspruchsvolle Tätigkeit der Helfer in den Corona-Testzentren zurück. Der Leiter Einsatz MTK, Andreas Wolz, ging anschließend auf die Arbeit des mobilen Impfteams ein. Hier wurden insgesamt 124 Einsatztage mit 483 Helferstunden durch die DLRG-Ortsgruppen abgeleistet.

Aus dem Bereich Katastrophenschutz berichtete Jakob Schlegel von der Teilnahme an der Übung „Petrus 21“ des Neckar-Odenwald-Kreises. Maximilian Hammer informierte über die Neuanschaffung von Equipment im Ressort Tauchen, das die Einsätze der Helfer sicherer gestalte.

Der Leiter IUK, Norbert Streckert, unterstrich in seinem Bericht, dass der DLRG-Bezirk Frankenland bei einem Pilotprojekt im Bereich Digitalfunk involviert ist.

Jugendleiter Stefan Ebert informierte über verschiedene Lehrgänge im Bereich der Jugendarbeit. Ebenso bewarb er das diesjährige Bezirkszeltlager sowie die im Sommer geplanten Bezirksmeisterschaften im Rettungsschwimmen.

Im Anschluss stellte Schatzmeister Klaus Bender den Kassenbericht sowie die Haushaltsplanung für das kommende Geschäftsjahr vor. Die Kassenprüfung ergab eine fehlerfreie Führung.

Wie Martin Bickel vorstellte, soll in Walldürn erstmals ein SERC-Wettkampf (Simulated Emergency Response Competition) durchgeführt werden.