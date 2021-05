Klare Vorgaben unerlässlich

Isegrim scheint sich in Deutschland immer mehr zu etablieren – zumindest auf den ersten Blick ein toller Erfolg für den Naturschutz. Doch es muss im Sinne einer Ausgewogenheit zwischen Wolf und Weidetierhaltung dringend ein gesellschaftliches Umdenken dahingehend erfolgen, die Population des Graupelzes nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. Bestes Monitoring und Management ist wenig zielführend, wenn den vielen Lippenbekenntnissen nicht nachhaltige Taten folgen. Die Zahl der Wölfe in deutschen Wäldern muss im überschaubarem Rahmen gehalten werden.

Mahnendes Beispiel ist der Biber. Er ist ein putziges Tierchen, das sicherlich seine Daseinsberechtigung hat und zur Artenvielfalt beiträgt. Seine Verbreitung ist landauf, landab jedoch längst außer Kontrolle geraten – und mutiert zu einer echten Plage. Zwischenzeitlich halten sich bei den Nagern Nutzen und Schäden längst die Waage. Solch eine Entwicklung gilt es beim Wolf zu unterbinden.

Weidetierhaltung muss im Einklang mit Wölfen möglich sein. Dies geht aber nicht bloß mit gutem Willen, ein paar Zäunen, einigen Euro Entschädigung oder einem Herdenschutzhund – wie manche Naturschützer suggerieren wollen. Für ein gutes Miteinander sind klare politische Strukturen in der Sache unerlässlich. Ohne Wenn und Aber. Und zwar schnell.

Wenn auch künftig Weidetierhaltung mit Erfolg betrieben werden soll, führt an einem konsequenten Wolfsmanagement kein Weg mehr vorbei. Dazu gehört eine Raumplanung, bei der sich Rudel in ausgewiesenen Wolfsschutzgebieten ausbreiten können. Dazu zählen aber auch Regionen, in denen Wölfe nicht in großer Zahl geduldet, sondern vergrämt und – wenn nicht anders möglich – abgeschossen werden. Alles andere wäre blauäugig und der falsche Weg.

