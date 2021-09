Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis ist am Wochenende um 28 gestiegen. Am Montag kamen keine neuen hinzu.

Main-Tauber-Kreis. Insgesamt 28 neue Corona-Fälle wurden von Samstag bis Montag im Main-Tauber-Kreis registriert, davon 21 am Samstag, sieben am Sonntag und keiner am Montag. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von acht Städten und Gemeinden des

...