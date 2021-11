Kiwanis Club Tauberfranken will bei Kindern Freude am Lesen wecken

Tauberbischofsheim. Der Kiwanis Club Tauberfranken beteiligte sich erstmals am bundesweiten Vorlesetag und las in der Christian-Morgenstern-Grundschule (CMSG) in Tauberbischofsheim vor.

Neue Welten

Auch in der Grundschule am Schloss waren Vorlesungen geplant, die aber durch akute Coronafälle verschoben werden mussten. Vorlesen hilft Kindern, neue Welten zu entdecken, den Wortschatz zu erweitern, regt die Vorstellungskraft an und unterstützt somit die persönliche und Sprach-Entwicklung von Kindern.

Wichtiger Impuls

Der jährlich stattfindende Vorlesetag setzt hierfür einen wichtigen Impuls und entspricht damit dem Motto des Kiwanis Club Tauberfranken: „Serving the children of the world“.

Mit Spaß waren Groß und Klein beim bundesweiten Vorlesetag dabei. © Kiwanis

Das Konzept ist einfach: Jeder, der Spaß am Vorlesen hat, liest an diesem Tag anderen vor, etwa in Schulen, Kindergärten und Büchereien. Der Kiwanis Club will mit dem Vorlesetag ein Zeichen für die große Bedeutung des Vorlesens bei Kindern setzen und so Freude und Begeisterung für das Lesen wecken.

Tolle Geschichten

Tolle Geschichten über ungewöhnliche und mutige Begegnungen von Mensch und Tier begeistern kleine und große Kinder gleichermaßen.

Gelesen wurde in den ersten, zweiten und dritten Klassen der CMSG. Begeisterte „Gerne-Leser“ waren schnell gefunden und lasen aus „Der kleine Nick“ von René Goscinny mit Illustrationen von Sempé über den schlausten und frechsten kleinen Bengel weit und breit. Die zweiten Klassen hörten die anrührende Geschichte über „Karlines Ente“ von Tilde Michels und Lilo Fromm über Freundschaft und Zusammenhalt.

„Karlines Ente“

„Die Lumpen-Karline wird nicht mehr gebraucht, seitdem die Müllabfuhr ihre Arbeit macht. Da schenkt Nachbar Emil ihr eine Ente. Die ist mager und krank, doch bei guter Pflege könnte sie einmal einen fetten Braten abgeben. Karline fährt die Ente spazieren, lässt sie in ihrer Badewanne schwimmen und füttert sie gut. Eines Tages jedoch sind alle Vorräte aufgebraucht. Da legt die Ente plötzlich ein Ei . . .“

„Schaf ahoi“

Die ersten Klassen durften zwischen zwei Büchern wählen und hörten mit Begeisterung „Schaf ahoi“ von Dorothee Haentjes und Philip Waechter. „Schaf Berthold“ lebt auf einer kleinen Nordseeinsel. Weil seine Mama sehr auf ihn aufpasst, steht für alle fest: Berthold ist ein Muttersöhnchen! Aber da er viel weiß, schafft er es schließlich doch, ein Held zu werden.“

Begeisterte Zuhörer

Die begeisterten kleinen Zuhörer hatten viel Freude an der Vorleseaktion, die auch durch Fragen oder Kommentare unterbrochen werden durfte, und bedankten sich mit großem Applaus bei den Vorlesern.

Insgesamt gab es in diesem Jahr bundesweit fast 600 000 Teilnehmer am bundesweiten Vorlesetag. Der Aktionstag stand unter dem Jahresmotto „Freundschaft und Zusammenhalt“. Für den Kiwanis Club Tauberfranken lasen bei der Premiere Edith Lübbe, Clara Gnadt und Lina Lohmeyer vor. kiwtfr