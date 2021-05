Insgesamt 17 Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Wochenende im Main-Tauber-Kreis bestätigt, davon drei am Samstag, 15. Mai, und 14 am Sonntag, 16. Mai. Dies teilt das Landratsamt mit.

Von den neuen Infektionsfällen waren auch eine Kindergartengruppe und eine Kindertagespflege betroffen. Im Ergebnis wurden zahlreiche engeren Kontaktpersonen zu den Infizierten ermittelt und

...