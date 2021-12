Kirchenjahr 2021/22: „Gott vertrauen – Zukunft gestalten“

Tauberbischofsheim. Mit Blick auf das neue Jahresthema für das Kirchenjahr 2021/22 hatte der Pfarrgemeinderat bei seinem Klausurwochenende im Kloster Himmelpforten ordentliche Vorarbeit geleistet.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christian Wamser erinnerte bei der jüngsten Pfarrgemeinderatsitzung nochmals an die Überlegungen, die dabei ins Gespräch gebracht worden waren: Mit dem Jahresthema sollen die Menschen in der derzeitigen Situation, die vielfach von Sorge und Unsicherheit geprägt ist, angesprochen werden.

Zugleich soll das Jahresthema auch eine Perspektive aus christlichem Glaubensverständnis heraus aufzeigen. Ausdrücklich wurden dabei die Corona-Pandemie, aber auch die Themen um die Bewahrung der Schöpfung und der Situation der Menschen, die auf der Flucht sind, als grundlegende und herausfordernde Themen genannt. Immer wieder kam man auch auf das bereits gestartete Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ zu sprechen, weil es bei Vielen auch mit Unsicherheit verbunden ist.

„Gott vertrauen – Zukunft gestalten“, heißt das neue Jahresthema, das als Überschrift über dem Gemeindeleben in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim stehen soll. Nach intensiver Diskussion wurde dieses Jahresthema von den Pfarrgemeinderäten einstimmig beschlossen.

„Das Jahresthema möge uns als Einzelne aber auch als Pfarrgemeinde inspirieren.“ Diese Hoffnung verbindet Pfarrer Gerhard Hauk mit dem neuen Jahresthema. Wie in den vergangenen Jahren soll es in den Gruppierungen, im Religionsunterricht, in Kindertagesstätten und Gottesdiensten bedacht und erschlossen werden. Eine kleine Tradition ist es auch in den einzelnen Gemeinden, dass sich das Jahresthema als Motiv auf den Osterkerzen und auf den Blumenteppichen bei den Fronleichnamsaltären wiederfindet und zum Nachdenken anregt.

Die Verabschiedung des Jahresplans der Seelsorgeeinheit und Überlegungen zu den Gottesdiensten zu Weihnachten waren weitere Tagesordnungspunkte, mit denen sich das Gremium in seiner Sitzung befasste. Zum Schluss lud Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christian Wamser die Pfarrgemeinderäte und alle Interessierten zum ökumenischen Hausgebet am 6. Dezember um 18.30 Uhr in die Liobakirche ein. Bk