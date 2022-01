Kirche als Ort der Begegnung

Impfingen. Nach dem Motto „Mutig neue Wege gehen“ machten sich in der Kirchengemeinde St. Niklaus 26 Kinder auf den Weg, um für kranke Kinder besonders in Afrika Spenden zu sammeln. Pandemiebedingt mussten die Sternsinger bis zuletzt sehr flexibel bleiben und auch kleine Stolperstellen überwinden.

Umso größer war die Freude, dass nach einem Vorbereitungstreffen im Dezember, dem feierlichen Gottesdienst am 5. Januar unter Mitgestaltung von Sternsingern und einer harmonischen musikalischen Umrahmung durch Ramona Umminger, Theresia Würzberger und Stefanie Buck-Neuhäuser die Sternsinger die Summe von über 3500 Euro einsammelten.Glückliche Kinder und Jugendliche erzählten am Abend noch von den Erlebnissen des Tages: Dass es toll war in der Kirche zu sein, dem einzigen Ort, an dem die Sternsinger unter Einhaltung der Hygienebestimmungen gemeinsam verweilen konnten.