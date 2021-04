Kira Kremer als Judoka des Jahres 2020 ausgezeichnet

Tauberbischofsheim. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte bislang keine übliche Auszeichnung der erfolgreichen Aktiven der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim durchgeführt werden. Deshalb hatte TSV-Abteilungsleiter Joachim Fels die Auszeichnung für 2020 symbolisch an die erfolgreichste TSV-Kämpferin Johanna Schumann für alle zu Ehrenden vorgenommen.

Die Wettkampfzeit im Sportjahr 2020 war die bisher kürzeste aller Zeiten. Sie ging nur von Januar bis Mitte März. Was die ganze Sache wiederum sehr erfreulich seitens des TSV macht, war dass es gleichzeitig die absolut erfolgreichste Saison in der Geschichte der Judo-Abteilung war.

Schließlich gab es gleich vier Deutsche Meistertitel im Erwachsenenbereich zu feiern. Neben dem Judo verteidigten Johanna Schumann und Torsten Zettelmeier ihre Titel bei den Deutschen Sambo-Meisterschaften aus dem Vorjahr. Johanna Schumann zusätzlich noch in der Sportart Sumo. Aufgrund der Erfolge auf deutscher und europäischer Ebene hat sich die TSV-Kämpferin für die nächsten World-Games qualifiziert. Sie ist derzeit in der Europäischen Rangliste auf Platz 7 und damit startberechtigt. Die World Games finden im Juli 2022 in Birmingham im Bundesstaat Alabama/USA statt. Nach 2017 wäre dies die zweite Teilnahme für Johanna Schumann. Seitens des DOSB und DSB sind derzeit sieben deutsche Sumitoris für die Nichtolympischen Spiele nominiert.

Aber auch die Jugend stand diesen in nichts nach, denn in der Altersklasse U18 mit Anna-Lena und Franziska Höcherl sowie Mara Noorlander hatte man Teilnehmerinnen bei den „Deutschen“ auf der Matte, die sich mit guten Platzierungen auszeichneten. Franziska Höcherl und Mara Noorlander starteten bei den „Deutschen“ auch noch in der Altersklasse U 21 und waren hier ebenfalls erfolgreich.

Kira Kremer wurde Judoka des Jahres. Seit 2006 zeichnet die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim Mitglieder zum Judoka des Jahres aus. Hintergrund dieser besonderen Anerkennung ist vor allem der soziale Charakter und großes Engagement in allen Bereichen. Für das zurückliegende Sportjahr wurde die erst 16-jährige Kira Kremer ausgewählt. Kira Kremer hatte sich im vergangenen Jahr im Kindertraining mit neuen Ideen eingebracht und in Zeiten der Pandemie positiv hervorgetan. Zusätzlich hatte sie Ende März 2021 ihre Ausbildung zum Sportassistenten mit dem Profil Kinder mit Erfolg abschließen können. Sie ist damit der elfte TSV-Judoka, der diese Ausbildung bestanden hat. Damit steht sie im Trainerstab der Judo-Abteilung im Kinderbereich als qualifizierte Verantwortliche zur Verfügung.

Diese zwei besonderen Ereignisse nahm Abteilungsleiter Joachim Fels sehr gerne zum Anlass ihr zu gratulieren – natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Die Geehrten im Überblick:

Jugend, Frauen U15: Chantal Lieb, 1. Platz Kreiseinzelmeisterschaft Rhein-Neckar-Odenwald in Walldorf.

Jugend, Frauen U18: Anna-Lena Höcherl: 1. Platz Badische Landeseinzelmeisterschaft in Hockenheim, 3. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Pforzheim, 11. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft in Leipzig, 1. Platz Kaderathleten, Ländervergleichswettkampf Baden, Thüringen, Württemberg der Arge BW in Karlsruhe.

Franziska Höcherl: 2. Platz Badische Landeseinzelmeisterschaft in Hockenheim, 9. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Pforzheim, 3. Platz Kaderathleten, Ländervergleichswettkampf Baden, Thüringen, Württemberg der Arge BW in Karlsruhe.

Mara Noorlander: 1. Platz Badische Landeseinzelmeisterschaft in Hockenheim; 2. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Pforzheim, 9. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft in Leipzig, 2. Platz Kaderathleten, Ländervergleichswettkampf Baden, Thüringen, Württemberg der Arge BW in Karlsruhe

Frauen U21: Franziska Höcherl: 3. Platz Baden-Württembergische Einzelmeisterschaft in Hockenheim, 3. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Pforzheim, 11. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft in Frankfurt/Oder.

Mara Noorlander: 1. Platz Baden-Württembergische Einzelmeisterschaft in Hockenheim, 2. Platz Süddeutsche Einzelmeisterschaft in Pforzheim, 7. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft in Frankfurt/Oder.

Frauen: Johanna Schumann: Judo: Deutsche Mannschaftsmeisterin mit BC Karlsruhe, in der 1. Bundesliga der Frauen mit Zweitstartrecht; Sambo: 1. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft in Heidenheim,; Sumo: 5. Platz European Championship in Budapest/Ungarn bis 80 Kilogramm, 5. Platz European Championship in Budapest/Ungarn Open, 3. Platz Internationaler Open Cup of Ukraine in Lutsk/Ukraine; 1. Platz amtierende Deutsche Meisterin 2019/2020.

Männer: Torsten Zettelmeier: Sambo: 1. Platz bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in Heidenheim. jotef