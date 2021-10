Kindergartenkinder halfen bei der Apfelernte

Tauberbischofsheim/Lauda. Einen „Apfelschatz“ haben Eltern und Kinder der Waldkindergärten aus Tauberbischofsheim und Lauda mit dem Tauberländer Bio-Streuobstwiesenverein gehoben. Zwei Tage lang sammelten Vereinsmitglieder entlang der Tauber Äpfel für Biosaft und -schorle. Einen Tag lang wurden sie von den Kindern eifrig unterstützt. Schnell füllten sich Eimer, Körbe und so manches Bäuchlein mit verschiedenen Apfelsorten, die es für einen guten Saft braucht. Mit der Bewirtschaftung der Streuobstwiese am Radweg an der Tauber zwischen der Kreisstadt und Dittigheim will der Verein den wertvollen Naturraum erlebbar machen. Richtig gepflegt sind Streuobstwiesen Heimat für bis zu 5000 Arten aus Flora und Fauna. Wissenswertes zu dem Thema soll ein Streuobstwiesenlehrpfad liefern, den die Verantwortlichen auf der Wiese entlang der Tauber errichten wollen. zug/ Bild: Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen

