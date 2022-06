Kindergartengebühren steigen

Etliche Bürgerinnen waren extra wegen diesem Tagesordnungspunkt zur Gemeinderatssitzung am Dienstag gekommen: Anpassung der Elternbeiträge ab September in den kirchlichen Kindertagesstätten.

Tauberbischofsheim. Alle Jahre wieder sitzen Vertreter von Kirchen und kommunalen Spitzenverbänden zusammen, um über die Entwicklung der Kindergartenbeiträge zu beraten. In Baden-Württemberg zahlen diese – mit wenigen Ausnahmen – die Eltern oder, wenn sie dazu aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage sind, die öffentlichen Kassen. In der Regel steigen die Betreuungskosten, denn die Personalkosten oder notwendige Reparatur- oder Sanierungsaufwendungen werden auch nicht billiger.

Die Gebührenerhöhung in kirchlichen Kindertageseinrichtungen in Zahlen Für eine 30-stündige Betreuung ihrer Kinder in der Krippe haben Familien mit einem Kind derzeit 395 Euro zu bezahlen. Künftig werden das 410 Euro sein, was eine Erhöhung von 15 Euro im Monat bedeutet. Gebühren fallen sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten für elf Monate an. Familien mit zwei Kindern zahlen für den Krippenplatz statt bisher 293 Euro ab dem kommenden Kindergartenjahr 304 Euro. Familien mit drei Kindern haben statt 199 Euro dann 206 Euro zu berappen Familien mit vier Kindern kostet der Krippenplatz anstelle von 81 Euro künftig einen Euro mehr, nämlich 82 Euro. Für Kinder in kirchlichen Tageseinrichtungen sind ab dem Kindergartenjahr 2022/23 bei 30-stündiger Betreuung für Familien mit einem Kind in der Regelgruppe nicht mehr 133 Euro, sondern 139 Euro zu zahlen. In der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) sind es anstelle von 166 Euro dann 174 Euro. Familien mit zwei Kindern kostet die Regelgruppe anstelle von 103 Euro dann 108 Euro, in der VÖ-Gruppe 135 Euro (alt 129 Euro). Familien mit drei Kindern zahlen künftig für die Regelgruppe 72 Euro (alt 69 Euro), in der VÖ-Gruppe sind es 90 Euro (alt 86 Euro). Familien mit vier Kindern haben für die Betreuung in der Regelgruppe ab dem kommenden Kindergartenjahr 24 Euro statt der bisherigen 23 Euro zu zahlen, in der VÖ-Gruppe sind es 30 Euro (alt 29 Euro).

Die Kommunen, so ist es seit vielen Jahren geübte Praxis, halten sich an die Empfehlungen, die aufgrund der Pandemie nicht mehr für zwei, sondern nur noch für jeweils ein Jahr ausgesprochen werden. Hauptamtsleiter Michael Karle erläuterte bei der Sitzung des Tauberbischofsheimer Gemeinderats am Dienstag, dass es sich bei der Gebührenanpassung um eine moderate Erhöhung handle, die letztlich von der Mehrheit des Gemeinderats mitgetragen wurde. Die Anträge von Christian Stolz (Freie Wähler) und Gernot Seitz (Bürgerliste), die Gebühren nicht zu erhöhen, wurden bei 13 Nein-, vier Ja-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Erhöhung nicht weitergeben

Christian Stolz hatte in seiner Begründung moniert, dass bei den Verhandlungen von Städte-, Gemeindetag und Kirchen die Eltern keinerlei Mitspracherecht hätten. Familien hingegen erlebten momentan eine nie da gewesene Preissteigerung in vielen Lebensbereichen. Dem gegenüber stünden Rekordsteuereinnahmen. Vor diesem Hintergrund fragte er, ob es sich die Stadt nicht leisten könne, auf die vorgesehene 3,9-prozentige Erhöhung der Kindergartengebühren zu verzichten. Er argumentierte, dass die Liquidität der Stadt derzeit Spitzenwerte aufweise und führte die Zahlen an. Statt des prognostizierten Defizits wurde in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 mit einem kräftigen Plus in Höhe von 3,4 und 6,5 Millionen Euro abgeschlossen.

Gernot Seitz führte bei seinem gleichlautenden Antrag aus, dass immer mehr Kommunen die Erhöhungsempfehlung nicht an die Eltern weitergeben würden, um die Familien zu entlasten.

Steigende Energiekosten

Bürgermeisterin Anette Schmidt rechtfertigte die Kostensteigerung mit einem erheblichen Investitionsstau, den es abzubauen gelte. Die Personal- und Energiekosten würden zudem überproportional zur Steigerung der Elternbeiträge in die Höhe klettern. „Der Energieanteil im Haushalt wird durch die vielen öffentlichen Gebäude mit rund einer Million Euro treffen“, so die Bürgermeisterin. Zudem habe die Stadt im Rahmen der praxisorientierten Ausbildung zum Erzieherinnenberuf (PiA) Geld zur Förderung des Fachkräftenachwuchses in die Hand genommen.

Darüber hinaus beschloss der Gemeinderat bei jeweils einer Nein-Stimme von Kurt Baumann (CDU), der Verständnis für die Haltung der Stadt zeigte, bei ihrer 70- zu 30-prozentigen Regelung bei der städtischen Beteiligung bei Sanierungsmaßnahmen in kirchlichen Kindergärten zu bleiben. Konkret ging es um die katholische Kindertageseinrichtung St. Josef in Distelhausen und St. Lioba in Tauberbischofsheim. In beiden Kindergärten sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. In St. Josef bestehen bereits seit 2017 Probleme bei der Abwasserleitung, weil eine Baumwurzel den Kanal blockiert. Deshalb ist eine Wurzelbehandlung an der Platane notwendig. Weitere Investitionen betreffen ein Außenspielgerät, den Austausch der Heizungsanlage oder den Einbau von Akustikdecken.

In St. Lioba stehen unter anderem brandschutztechnische Maßnahmen sowie die Sanierung des Außenspielbereichs und der Fassade an.

Frist von 18 Monaten

Die Gesamtkosten werden nach jüngsten Kostenschätzungen für St. Lioba mit rund 348 000 Euro, für St. Josef mit 197 000 Euro angegeben. Die Maßnahme soll innerhalb von 18 Monaten baulich umgesetzt sein und mit der Stadt spätestens nach zwei Jahren abgerechnet sein.

Bei neuen Maßnahmen räumte Bürgermeisterin Anette Schmidt ein, sei die Stadt durchaus bereit, über andere Aufteilungen bei den Kosten zu sprechen.