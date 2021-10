Kinder waren mit Eifer bei der Sache

Tauberbischofsheim. Coronabedingt an zwei Vormittagen veranstaltete die Handballabteilung des TSV Tauberbischofsheim ihren Handball-Aktionstag in der Wörthalle, die vom Schulzentrum zur Verfügung gestellt wurde. Insgesamt 90 Kinder der Christian Morgenstern Grundschule und der Grundschule am Schloss waren in die Halle gekommen. Mit viel Eifer und Begeisterung absolvierten die Mädchen und Jungen der zweiten Klassen verschiedene Spielstationen, an denen Werfen, Fangen und Geschicklichkeit gefordert waren. Bei den abschließenden Spielen wurde um Tore und Siege gekämpft. Die Verantwortlichen Peter Herbert und Bernd Mayer lobten zum Schluss die Kinder für ihren Einsatz und verteilten die verdienten Urkunden und Buttons.

Wer Interesse am Handball gewonnen hat, kann an diesem Freitag im Minitraining vorbeischauen, das von 16 bis 17 Uhr in der Grünewaldhalle stattfindet. Das Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis acht Jahren.