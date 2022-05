Kinder und Jugendliche sollen Lust auf Bewegung bekommen

Tauberbischofsheim. Das Außengelände am Schulzentrum am Wört nimmt Stück für Stück Gestalt an. Die Kinder vom Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) können den Pausenhof nach den Pfingstferien bespielen. Die Park- und Fahrradstellplätze und viele Wege sind fast fertig. Im künftigen Pausenareal vom Schulzentrum am Wört und an der Zuwegung zum Wörtplatz wird noch fleißig gearbeitet. Insgesamt entstehen auf einer Fläche von 7.150 m² Grünanlagen, Wege,Stellplätze und Pausenareale.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Schulhof für das SBBZ hat bei der Fertigstellung oberste Priorität. Die jüngsten Schüler*innen des Schulzentrums sollten den Pausenplatz ab Dezember nutzen können. Das war den Verantwortlichen besonders wichtig.

Der Rasen grünt und die Fallschutz-Hackschnitzel sind ausgebracht. Frisch gepflanzte Bäume spenden bereits Schatten. Holzdecks und Tribünenelemente aus Fertigbeton bieten Aufenthalts- und Bewegungsplattformen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schul- oder Pausenhöfe dienen den Schüler*innen heutzutage nicht nur als Aufenthaltsflächen in den Unterrichtspausen. Sie sind auch Bewegungs- und Spielgelände. Auf die jüngste Altersgruppe wartet bereits eine Edelstahlrutsche mit Kletter-Tau, ein Kletterturm und ein großer Sandkasten. Große Sonnensegel schützen die Kinder vor der Sonneneinstrahlung und Hitze.

Bürgermeisterin Anette Schmidt erläutert das Gestaltungskonzept: „Mit einer kreativen Gestaltung und sinnvoll geplanten Spielanlagen soll bei Kindern die Lust auf Bewegung geweckt werden. Es ist erwiesen, dass kognitive und körperliche Entwicklung gleichzeitig ablaufen und eng miteinander verknüpft sind. Eine sinnvolle, bewegungsfreundliche und kreative Schulhofgestaltung ist für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig.“