Kinder stärken, Kinder schützen

Main-Tauber-Kreis. In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres sind wieder zahlreiche Sternsingergruppen unterwegs, um Gottes Segen in die Häuser zu bringen. Bei der diesjährigen Aktion wird die Situation vieler Kinder weltweit in das Bewusstsein der Menschen gerufen, die insbesondere in sogenannten Entwicklungsländern jeder Art von Gewalt hilflos ausgesetzt sind. Die etwa 100 Jahre alte Ansichtskarte, die an die Reise der Heiligen drei Könige nach Bethlehem erinnert, dient als Aufruf zur Solidarität mit den Sternsingern und ihren Zielen, Kinderhilfsprojekte weltweit zu unterstützen. bege/Ansichtskarte: Sammlung Geisler

