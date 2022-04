Kinder spenden fast 1100 Euro

Impfingen. Die Impfinger Grundschulkinder haben mit dem Spendenverkauf ihrer Osterbasteleien fast 1100 Euro eingenommen. „Viele Leute haben auf ganz unterschiedliche Weise dazu beigetragen, dass wir eine so hohe Summe erzielen konnten, weil sie sich über das Engagement der Kinder sehr gefreut haben. Toll, was man erreichen kann, wenn man so gut zusammenarbeitet wie wir. Die Erzieherinnen waren dabei, die Pfarrer, der Kaplan, Kinder und Lehrerinnen der Grundschule Impfingen und natürlich viele Menschen, die für unsere Kleinigkeiten großzügig gespendet haben“, so Maike Dogan, Lehrerin an der Grundschule.

Das Geld kommt der Aktion „Deutschland hilft – Ukraine“ zugute.

Zudem gibt es noch eine Premiere an der Impfinger Grundschule: Elke Hunecke hat an den Fenstern der Klassenzimmer Bilder angebracht.

Osterweg an der Grundschule

Maike Dogan: „Wir laden alle Familien dazu ein, in den Ferien den Osterweg im Garten der Grundschule mit ihren Kindern gemeinsam zu gehen: In den Fenstern der Klassenzimmer kann man von außen die Bilder anschauen und mit dem Smartphone den QR-Code der Audio-Dateien öffnen, um sich die Texte anzuhören.“