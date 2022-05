Kinder hatten viel Spaß

Tauberbischofsheim. Jugendleitung und Trainer der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim veranstalteten erstmals ein verlängertes Wochenende mit Übernachtung auf der DLRG Tauber-Insel bei Werbach für seinen Nachwuchs.

Nahezu 60 Kinder und Jugendliche nahmen dieses besondere Angebot an, zur Überraschung der Verantwortlichen. Bei sommerlichen Temperaturen gab es beim Basteln, Geländespielen, Stockbrotgrillen und Nachtwanderung keine Langeweile. Eine Kanufahrt auf der Tauber sorgte für zusätzliche Spannung. In Tauberbischofsheim am Tauber-Messpegel ging es los, Ende war dann an der Tauber-Insel. Der Wettergott versuchte anfangs die Stimmung zu trüben, aber die Teilnehmer ließen sich den Spaß bei dieser außergewöhnlichen Aktion nicht verderben. Nachdem dieser Erstversuch eines Zeltlagers seitens der TSV Judo-Abteilung hervorragend verlaufen ist, ist für 2023 bereits die nächste Aktion in Planung.

