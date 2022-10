Kinder ernteten die Früchte ihrer Arbeit

Tauberbischofsheim. In diesem Gartenjahr konnten die Kinder der sieben katholischen Kitas in Tauberbischofsheim so einiges beobachten. Mit dem Projekt „Selbstversorgerkitas TBB“, das vom Land Baden-Württemberg (tip – Trägerspezifische Innovative Projekte) finanziert wird, konnte das dafür eingestellte Garten-Team Hochbeete und Gewächshäuser bauen, Gärten anlegen sowie das Buddeln, Pflanzen, Pflegen und Ernten begleiten.

In den letzten Wochen ernteten die Kinder die Früchte ihrer Arbeit. Es wurde und wird gegessen, gekocht und gebacken. Erntezeit bedeutet auch, das Obst und Gemüse haltbar zu machen.

Das gemeinsame Apfelpressen machte den Kindern viel Spaß. © Edzards

Wer eine oder mehrere Zucchini-Pflanzen im Garten hatte, weiß, vor welchen Herausforderungen die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern standen. Neben Suppe und Kuchen aus Zucchini wurden Rohkost-Teller aus dem Gemüsebeet gereicht und Beeren, die es vom Naschgarten in die Kita geschafft haben, wurden zu Marmelade und Sirup eingekocht. Als besondere Highlights gab es für die Kinder im Sommer eine Wildkräuterwanderung mit der Kräuterfee Sonja Albert sowie eine Bienenexkursion mit reichlich Anschauungsmaterial von der Imkerin Eva Schwalbach.

Zusätzlich zu den Erntedankfesten, die die Kinder mit vollem Stolz feierten, konnten sie in ihrer Kita bei „Apfelpress-Aktionen“ den eigenen Apfelsaft pressen und genießen.vAuf ganz anschauliche Weise lernen die Kinder mit diesem Garten-Projekt den Kreislauf einer Pflanze im Jahresverlauf kennen und schätzen Lebensmittel wert. Ganz unmittelbar und unverkrampft erleben sie regionales Obst und Gemüse in seiner Vielfalt.

Neben all den Ernteerfolgen gab es auch so manche Niederlage, und auch das Gießen in diesem trockenen Sommer war eine Herausforderung. Die Kinder haben fast täglich fleißig gegossen und die Eltern haben die Kitas an den Wochenenden und in den Ferien mit „Gießkannen-Schleppen“ unterstützt. se