Kennenlernen ist das Ziel

Tauberbischofsheim. Was ist die Tafel? Wann hilft die Tafel? Wie sieht es im Tafelladen in Tauberbischofsheim aus? Wer kann sich an den Tafelladen wenden? Wer arbeitet dort – und welche Lebensmittel werden an die Kunden weitergegeben?

Obwohl der Tafelladen seit fast drei Jahren im Caritashaus „Vinzenz von Paul“ – und somit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kirchengebäude wirkt –, war bisher eine Begegnung mit gegenseitigem Kennenlernen nicht möglich. Vor zwei Jahren musste eine bereits geplante Aktion Pandemie-bedingt abgesagt werden. Die Tafelarbeit ist der Kirchengemeinde jedoch nicht gänzlich unbekannt. Berührungspunkte gab es in der Vergangenheit beispielsweise durch Lebensmittelspenden am Erntedankfest oder einer finanziellen Unterstützung durch Einnahmen aus den „Fastenessen“. Besonders in Erinnerung bleibt die Mitwirkung bei der vergangenen „72-Stunden-Aktion“. Innerhalb des vorgegebene Zeitrahmens, haben Kinder und Jugendliche aus der Kirchengemeinde einen Pavillon als Wartebereich für die Kunden des Tafelladens errichtet.

Gegenseitige Wertschätzung und kontinuierlicher Austausch untereinander sind die Grundlage für eine gelingende Nachbarschaft. Deshalb möchten die Verantwortlichen des Tafelladens Tauberbischofsheim, zusammen mit den Mitgliedern des Gemeindeteams, den Gottesdienst am Sonntag, 27. März, um 9 Uhr mitgestalten. Die Gemeindemitglieder sind anschließend zu einem „Zweiten Frühstück“ vor und in den Tafelladen willkommen. Die Begegnung eröffnet die Möglichkeit, Fragen an die Haupt- und Ehrenamtlichen des Tafelladens zu stellen, die Einrichtung zu besichtigen und die wertvolle Arbeit des Tafelladens unter den aktuellen Coronaregelungen „sichtbar“ zu machen.

