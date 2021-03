Erster Landesbeamter Christoph Schauder im Interview Arztpraxen im Main-Tauber-Kreis schnellstmöglich in Impfprozess miteinbeziehen

Die Impfungen gegen das Coronavirus sind auch im Landkreis Main-Tauber schleppender angelaufen, als sich das Verantwortliche und vor allem Bürger vorgestellt hatten. Die Fränkischen Nachrichten befragten den zuständigen Leiter des Arbeitsstabs Corona am Landratsamt, Ersten Landesbeamten Christoph Schauder (kleines Bild), zur Situation. Dabei kamen auch aktuelle Themen wie das Impfen durch Hausärzte, kostenlose Schnelltests, das Programm zum Kontaktpersonenmanagement „Sormas“ und der Einsatz der „Luca-App“ zur Sprache. {element} Herr Schauder, das Kreisimpfzentrum ist in Betrieb, konnte aber bislang nie unter „Voll-Last“ arbeiten, da nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stand. Gibt es da berechtigte Hoffnung auf eine Entspannung? {furtherread} Christoph Schauder: Ja, die gibt es. Der Betrieb des Kreisimpfzentrums nimmt nun deutlich an Fahrt auf. Können Sie das zeitlich eingrenzen? Ab wann steht mehr beziehungsweise genügend Impfstoff zur Verfügung? Schauder: Das ist jetzt schon der Fall. Letzte Woche wurden im Kreisimpfzentrum erstmals mehr als 1000 Impfungen innerhalb von sieben Tagen verabreicht, insgesamt 1264 Dosen. In dieser Woche werden an jedem Tag bereits 210 Dosen verimpft, also mehr als 1400 innerhalb von sieben Tagen. Nächste Woche verdoppelt sich die Zahl auf 400 Impfungen täglich, dann gehen wir erstmals in den Zweischichtbetrieb über. Wir sind auch darauf vorbereitet, sofort unter Voll-Last zu fahren, mit 750 Impfdosen am Tag, wenn das Land entsprechende Mengen zur Verfügung stellen kann. Viele Bürger beschweren sich über das Thema Terminvergabe. Oft müsse man von Bad Mergentheim nach Rot am See ausweichen, um einen Termin zu bekommen. Gerade für Alte und Kranke sowie für Menschen mit Behinderung bedeutet das zusätzliche Strapazen und einen höheren Zeitaufwand. Warum müssen Bürger den Kreis überhaupt verlassen, um eine Impfung zu erhalten? Schauder: Das Land Baden-Württemberg hat entschieden, nicht nur 50 Kreisimpfzentren (KIZ) in den Stadt- und Landkreisen aufzubauen, sondern auch neun Zentrale Impfzentren einzurichten, die jeweils für mehrere Stadt- und Landkreise zuständig sind. Insbesondere das ZIZ Rot am See richtet sich auch an Menschen aus dem Main-Tauber-Kreis und kann aufgrund des vom Land zugeteilten Impfstoffs viele Impftermine anbieten. Wir als Landkreisverwaltung haben weder auf die Entscheidung der Landesregierung über diese Grundstruktur Einfluss, noch auf die Frage, wie viel Impfstoff das Land für die ZIZ und KIZ zur Verfügung stellt. Grundsätzlich sollte aber die Freude überwiegen, dass es der Wissenschaft überhaupt gelungen ist, in so kurzer Zeit wirksame und sichere Impfstoffe zu schaffen, dass diese nun in großer Menge produziert werden können und dass damit das Licht am Ende des Tunnels sichtbar geworden ist. Warum bekommen beispielsweise impfberechtigte Ehepaare nicht einen gemeinsamen Termin? Immer wieder hört man etwa, dass eine Frau morgens, ihr Mann aber erst nachmittags dran ist. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder? Schauder: Das Land Baden-Württemberg hat entschieden, dass Terminbuchungen grundsätzlich landesweit nur als Einzelbuchungen über www.impfterminservice.de und die Hotline 116 117 möglich sind. Sonderregelungen gibt es für Ehepaare, die beide über 80 Jahre alt sind. Diese können einen gemeinsamen Termin vereinbaren. Wir haben auf das Anmeldeprozedere leider keinen Einfluss und auch keinerlei Möglichkeit – weder rechtlich noch technisch – in das Buchungsverfahren einzugreifen, was ich als sehr ärgerlich empfinde. Grundsätzlich ist es so, dass die Nachfrage nach Impfterminen das Angebot bei weitem übersteigt. Auch wenn Optimierungen sicherlich nötig und wohl auch möglich wären, steht hinter allem doch der feste Wille von Bund und Land, die Priorisierung der Impfberechtigungen und die Vergabe der Impftermine so gerecht wie möglich zu gestalten und besonders gefährdete Menschen zuerst zu impfen. Alle warten darauf, dass auch Hausärzte impfen dürfen. Ab wann soll das im Main-Tauber-Kreis möglich sein und wie soll das ablaufen? Schauder: Nach neuesten Medienberichten sollen die Hausarztpraxen bundesweit bereits ab dem zweiten Quartal impfen dürfen, auch im Main-Tauber-Kreis. Der Betrieb in den Impfzentren soll zunächst parallel weiter laufen. Damit könnte gehörig Tempo in die Impfung der Bevölkerung kommen, sofern genügend Impfstoff bereitsteht. Detaillierte Informationen haben wir noch nicht. Ich plädiere aber klar dafür, die Arztpraxen so schnell wie möglich in den Impfprozess flächendeckend miteinzubeziehen. Thema kostenlose Schnelltests: Wie genau ist das im Main-Tauber-Kreis organisiert? Wo bekommt man seinen wöchentlichen kostenfreien Test und unter welchen Umständen? Schauder: Hinsichtlich des neu geschaffenen Anspruchs der Bevölkerung auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche verweist das Land insbesondere auf die Strukturen der niedergelassenen Ärzte und der Apotheken. Es ist darüber hinaus Konsens, dass die Landkreisverwaltungen mit ihren Aufgaben in der Pandemiebekämpfung – vor allem in der Nachverfolgung von Kontakten und der Organisation der Impfzentren – mehr als gefordert sind und daher keine Schnelltesteinrichtungen in eigener Zuständigkeit aufbauen können. Soweit uns bekannt ist, gibt es in einzelnen Kommunen im Main-Tauber-Kreis bereits konkrete Planungen für Schnelltestzentren in unterschiedlichster Ausprägung, zum Teil nur für Schulen und Kitas, zum Teil aber auch für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. All diese Initiativen begrüßen wir sehr und bedanken uns sehr herzlich für das Engagement der kommunalen „Familie“. Wie schätzen Sie persönlich die aktuelle Lage mit Blick auf das Thema Impfen im Main-Tauber-Kreis ein – wo stehen wir? Schauder: Bis Ende letzter Woche haben rechnerisch bereits 4414 Menschen und damit mehr als drei Prozent der Einwohner des Main-Tauber-Kreises eine Erst-Impfung durch das Kreisimpfzentrum und seine Mobilen Teams erhalten. Viele weitere Menschen aus unserem Landkreis wurden auch durch das ZIZ Rot am See oder dessen mobile Teams geimpft. Und nun kommt durch die deutlich steigenden Mengen an verfügbarem Impfstoff in absehbarer Zeit eine ganz neue Dynamik in das Thema. Gleichwohl wird es noch einige Zeit dauern, bis jede Bürgerin und jeder Bürger einen Impftermin erhalten kann. Insofern waren, sind und bleiben Ruhe und Besonnenheit auch beim Thema Impfen die Gebote der Stunde. Das digitale Programm zum Kontaktpersonenmanagement „Sormas“ unterstützt deutsche Gesundheitsämter bei der Pandemie-Bekämpfung. In Baden-Württemberg nutzen aber noch längst nicht alle Gesundheitsämter das Programm. Wie sieht es im Main-Tauber-Kreis aus? Schauder: Im Landratsamt wurden alle vertraglichen und technischen Voraussetzungen geschaffen, um „Sormas“ nutzen zu können. Auch künftig wird das Gesundheitsamt – wie in anderen Kreisen – im Fachprogramm Octoware arbeiten. Von dort werden die Daten über eine Schnittstelle in das Programm „Sormas“ übertragen. Dieses bietet unter anderem den Vorteil, dass Kontakte von Infizierten bei Bedarf auch bundesweit digital nachverfolgt werden können. Sobald das baden-württembergische kommunale Rechenzentrum Komm.One diese Schnittstelle zur Verfügung stellt, wird der Main-Tauber-Kreis, wie andere Kreise auch, das Programm einsetzen. In aller Munde ist derzeit auch die „Luca-App“. Sie ermöglicht verschlüsselte Kontaktdatenübermittlung für Gastgeber und ihre Gäste, sowie verantwortungsvolle Nachverfolgung. Ist die Einführung dieser App im Kreis ein Thema? Schauder: Ja, das ist ein großes Thema. Vertreterinnen und Vertreter unseres Gesundheitsamts und unseres Amts für IT und Digitalisierung nahmen an diesem Mittwoch an einer digitalen Konferenz mit dem Sozialministerium teil. Dabei geht es um die Frage, wie die App flächendeckend an die Gesundheitsämter angebunden werden kann. Ziel ist es, dass die notwendigen Daten bei einem entdeckten Infektionsfall ohne Zeitverzug und ohne unleserliche oder falsche Kontaktdaten-Angaben an die Gesundheitsämter übermittelt werden können.

