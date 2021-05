Wenn ein Patient ein Impfangebot ablehnt, würde ich ihn keinesfalls weiter auf der Warteliste führen, sondern an die Impfzentren in Bad Mergentheim und Rot am See verweisen und meine engagierten Medizinischen Fachkräfte nicht noch weiter mit der Kontaktierung solcher Patienten belasten.

Im Impfzentrum kann er dann seinen Termin buchen. Wenn ihm der Impfstoff, der in der Terminbestätigung aufgeführt wird, nicht zusagt, kann er den gebuchten Termin absagen und jederzeit einen neuen buchen. Das Onlinebuchungssystem funktioniert im Gegensatz zu dem, was ich aus Hessen gehört habe, in Baden-Württemberg recht gut. Ich hatte Glück und in den nächsten zehn Tagen den ersten Termin bekommen. Nach 24 Stunden hatte ich dann auch für meine Frau einen Termin.

Im ländlichen Raum kann man heute froh und dankbar sein, wenn man überhaupt noch einen Hausarzt hat. Insofern ist kein Platz für Anspruchsdenken.

In Tauberbischofsheim sind Zahnärzte in Pension gegangen, oder gehen demnächst, und haben keinen Nachfolger mehr für ihre Praxen gefunden. Da wird man als Patient dann zum Bittsteller und so wird es in wenigen Jahren auch bei den Hausärzten sein.

In manchen Orten im Main-Tauber-Kreis ist es schon soweit. Und viele Patienten werden auch ihre Ansprüche weiter herunterschrauben müssen. Eine Einstellung wie „ich zahle meine Krankenversicherung und der Arzt hat mich gesund zu machen“ wird nicht mehr funktionieren.

Künftig wird mehr Eigenverantwortung gefragt sein. Was muss ich tun, um meine Gesundheit zu erhalten? Denn unser Gesundheitssystem wird auf Dauer im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung nicht mehr jedem die bestmögliche Medizin geben können. Aber das sagen uns die Politiker nicht so gerne.

