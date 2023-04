Kaufmannszug kommt am 6. Juni

Tauberbischofsheim. Der traditionelle Seligenstädter Kaufmannszug wird vom 27. Mai bis 10. Juni bereits zum sechsten Mal veranstaltet. Er wird wieder auf der alten Geleitstraße zwischen Augsburg und Seligenstadt unterwegs sein. Auf seiner vierzehntägigen Tour macht er am Dienstag, 6. Juni, gegen 16 Uhr auch in Tauberbischofsheim auf dem Marktplatz Halt, der Handelskarawanen und Kaufleuten jahrhundertelang als Rastplatz diente.

Ab der Tauberbrücke werden die Kaufleute mit dem farbenfrohen Spektakel der Zehntreiter und Büttel durch die Fußgängerzone geleitet. Etappenziel ist der Marktplatz, auf dem die Karawane, bestehend aus etwa 20 Wagen, 45 Pferden sowie 190 Personen als Fußvolk von Bürgermeisterin Anette Schmidt begrüßt wird.

Anschließend folgen Informationen zu Geleit- und Handelszügen und Armin Schaupp in seiner Rolle als Oberamtmann von Mainz wird ein launiges Grußwort sprechen. Es folgt die Auslage der mitgebrachten Waren durch die Kaufleute, die Tänzer des Volkstanzkreises präsentieren Folkloretänze, der Heimatverein Eiersheim wird Seile, ein seit Jahrtausenden unverzichtbares technisches Hilfsmittel drehen, die Schlossgeister mischen sich mit historischen Gewändern unter die Gäste und so ist für alle Zugteilnehmer, die heimische Bevölkerung sowie alle Besucher ein interessanter und kurzweiliger Nachmittag geplant. Für Speisen und Getränke ist ausreichend gesorgt. Das Möbel Schott Grillmeister-Team kümmert sich ab 15 Uhr um das leibliche Wohl. Am 12. Tag reist die Gruppe nach Külsheim weiter, bevor am 15. Tag, Samstag, 10. Juni, der Zug nach zwei Wochen Reisezeit die Heimatstadt Seligenstadt erreicht.

Die Reise in die Vergangenheit ist für Beteiligte ebenso interessant und sehenswert, wie für außenstehende Betrachter jeden Alters. sttbb