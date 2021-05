„Kata-Specials“ sorgten für Aufsehen

Tauberbischofsheim. Die Karateabteilung des TSV Tauberbischofsheim feiert einen runden Geburtstag. Sie kann auf eine 20-jährige Geschichte zurückblicken, dei einige Höhepunkte enthält.

Mit einem Karate-Lehrgang am 23. April 2001, in der damals ganz neuen Sporthalle am Wört, machte die Karateszene in Tauberbischofsheim auf sich aufmerksam.

Wie schon in den Jahren zuvor, besuchte dazu der hochrangige japanische Karatemeister Anki Takahashi das Taubertal, um die Aktiven der Umgebung in die Feinheiten der Kampfkunst einzuweihen. Dank der Unterstützung der Stadt Tauberbischofsheim wurde dieser Lehrgang in der neuen Sporthalle am Wört durchgeführt und war somit ein würdiges Ereignis für deren Einweihung.

Dies war der Auftakt für die Gründung einer Karateabteilung unter der Leitung des Cheftrainers Schlatt, welche dann am 12. Juni 2001 offiziell gegründet wurde

Als Name wählte das Dôjô (= Abteilung) „Ryôzanpaku“, ein Name der in Asien ein Begriff wurde, für einen Ort, an dem sich Helden und stolze Menschen versammeln.

In Training und Wettkampf werden beim Karate Fuß- und Fauststöße vor dem Auftreten abgestoppt. Voraussetzung dafür ist Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Partner und eine gute Körperbeherrschung, die systematisch aufgebaut wird. Aufgrund seiner vielseitigen Anforderungen an Körper und Geist ist Karate ideal als Ausgleich zu den Anforderungen des Alltags: Der Karateka trainiert Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Durch fleißiges Training konnten sich einige Mitglieder der Abteilung, die hier begannen, bis zum schwarzen Gürtel hocharbeiten. Der Cheftrainer und Hauptverantwortliche der Abteilung, Schlatt, erwarb 2016 seinen 6. Dan (Schwarzgurt) beim Nationaltrainer Hideo Ochi und setzte sich damit an die Spitze der Taubertäler Karateszene.

In den vergangenen 20 Jahren erreichten die Mitglieder, die jetzt im TSV trainieren, alle möglichen Gürtelfarben. Neben dem Cheftrainer gibt es noch neun weitere aktive Schwarzgurte in den Reihen der TSV-Karateka: Peter Heilmann, Bernhard Hügel, Arthur Wagner, Caroline Heilmann, Tine Heilmann, Markus Thomas, Harald Baumeister, Johannes Postler, Johannes Hunecke und Hubert Hippler.

In erster Linie steht für die Abteilung das Training im Fokus. So wurden internationale Trainer eingeladen, um deutschlandweite Lehrgänge abzuhalten. Spezielle Highlights neben den regelmäßigen Besuchen des japanischen Großmeisters Anki Takahashi waren die drei riesigen „Kata-Special“-Veranstaltungen in der Taubermetropole in den Jahren 2013, 2016 und 2018, wobei der letzte davon, das weltgrößte Karate-Ereignis werden sollte. Es kamen 1400 aktive Karateka und nochmals so viele Familienmitglieder, um die Stadt wieder für fünf Tage zu beleben. Ein Ereignis für ganz Tauberbischofsheim, aber auch von ganz Tauberbischofsheim, denn alle Gäste waren von der tauberfränkischen Freundlichkeit begeistert.

2021 sollte es wieder ein Mega-Ereignis werden, aber Corona hat dies verhindert und jetzt muss die Abteilung bis 2024 warten, eh sie wieder an der Reihe ist, die Veranstaltung durchzuführen. Dank der internationalen Beziehungen des Ryôzanpaku kam aber nicht nur Besuch aus aller Welt zum Training hierher, sondern Mitglieder der Abteilung konnten sich eigene Traumreisen mit Bezug zum Karate erfüllen. Neben Japan waren die bedeutendsten außereuropäischen Ziele Südafrika, Sibirien, Peru und Nordamerika.

Sportliche Erfolge waren bisher mehrere deutsche Meistertitel im Kinder- und Jugendbereich und verschiedene Siege der Vereinsmitglieder beim Shotokan Cup in Bottrop, dem traditionsreichsten Karatewettkampf in Deutschland.

Neben allen sportlichen Erfolgen ist die Abteilung stolz darauf, mittlerweile Karate in allen Altersklassen anzubieten und unterrichtet 130 aktive und passive Mitglieder. Covid-19 lähmt natürlich auch den Trainingsbetrieb und das Vereinsleben der Karateabteilung. So hat sich der Cheftrainer, dazu entschlossen aus seinem eigenen Wohnzimmer heraus zu unterrichten. Mit Unterstützung seiner Kinder produzierte und produziert er weiterhin Trainingsvideos, die jetzt auf YouTube für jeden kostenlos zugänglich und unter „Der Schlatt“ zu sehen sind.

Dabei geht es darum, das Training aufrechtzuerhalten, denn das Motto der Abteilung lautet: „Stark durch Training“.

Kulturell beteiligt sich die Karate-Abteilung jedes Jahr am städtischen Altstadtfest mit dem traditionellen Karaoke als Abschlussveranstaltung am Sonntag. sake