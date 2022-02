Karateka dürfen sich auf Meister Yoshinobu Ohta freuen

Tauberbischofsheim. Die Karateabteilung des TSV Tauberbischofsheims trotzt schon seit längerem den Widrigkeiten der Covidpandemie und versucht, ihr Trainingsangebot aufrecht zu erhalten. So findet neben dem reglementierten Hallentraining, bei jedem Wetter, Training im Freien statt. Dazu sind auch vereinsfremde Karategäste willkommen.

Bei einem Karateanfängerkurs für Erwachsene (ab Montag, 7. März, montags von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle der Grundschule am Schloss) können sich Interessierte in die Grundkenntnisse des Karate einweisen lassen. Nach den Einführungskursen werden sie mit in den regulären Trainingsbetrieb aufgenommen.

Im März finden zwei große Karateereignisse statt: Das Prüfungsseminar am Samstag, 5. März, unter der Anleitung des Cheftrainers Schlatt, zu dem Karatekämpfer aus ganz Süddeutschland erwartet werden, – und dann der große internationale Karatelehrgang von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. März, den der in England lebende japanische Gasttrainer Yoshinobu Ohta abhält. Meister Ohta begann vor fast 50 Jahren – im Alter von 15 Jahren – mit Karate, wurde 1982 als neuer Assistent von der Karatelegende Keinosuke Enoeda ausgewählt und nach England geschickt. Über 21 Jahre war er dort für den Chefinstructor der JKA-Europa tätig. Während dieser Jahre machte er sich nicht nur in England einen Namen als einer der weltweit besten Techniker. Seine internationalen Lehrgänge in ganz Europa zählten zu den besten ihrer Art.

Die Karateabteilung versucht mit ihren Angeboten im traditionellen Karate Interessierte aus ganz Deutschland und natürlich auch aus dem näheren Taubertal in die Halle zu holen, um gemeinsam an dem Wissen dieser Koryphäen teilzuhaben. Deswegen sind diese Sportereignisse verbandsunabhängig und für alle Karateka offen.

Natürlich hält sich die Karateabteilung des TSV Tauberbischofsheim beim regulären Training, wie auch bei ihren Lehrgängen, vorbildlich an alle bestehenden Corona-Auflagen, um den Teilnehmern höchstmögliche Sicherheit zu gewähren, so die Verantwortlichen.