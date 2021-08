Karate-Nachwuchs absolvierte Prüfungen souverän

Tauberbischofsheim. Da freuten sich Kleinen und Kleinsten in der Karateabteilung des TSV Tauberbischofsheim: Nach der langen Pause wegen der Pandemie durften die jungen Karatekas vor Cheftrainer Schlatt endlich eine Prüfung ablegen. Dazu mussten sie aber das ganze Prüfungsprogramm vorführen, was sie auch souverän absolvierten. So erkämpften sich die erste Gürtelfarbe weiß-gelb Anna und Sebastian Monden, David Dürr, Elias Thome, Ludwig Uher, Lisa Schubert und Uljana Hollerbach. Eine Stufe weiter, den weiß-orangenen Gürtel erhielten Tashina Endresen, Anna Schwarz, Conner Grosche und Alian Stöcklein. Jetzt gilt es wieder auf den Leistungen weiter aufzubauen, um bei den nächsten Prüfungen wieder mit solchen tollen Leistungen in Technik, Theorie und Kraft den Prüfer zu erfreuen. sake/Bild: TSV TBB

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1